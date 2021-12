Carrizosa inflama el Parlament comparant el cas de l'escola de Canet amb l'assassinat de Miguel Ángel Blanco a Ermua

L'escalada d'improperis i atacs al respecte de la immersió lingüística en català a les escoles per part de les forces de la dreta espanyolista ha irromput amb força a la sessió de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès, celebrada aquest dimecres al Parlament. Una escomesa que ja s'esperava però que el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha portat a l'extrem fins a comparar la situació a l'escola de Canet de Mar amb la que es va viure a la ciutat basca d'Ermua després de l'assassinat del regidor del PP Miguel Ángel Blanco per part d'ETA. "Canet és una espècie d'Ermua salvant les distàncies" ha dit Carrizosa.

Aragonès ha estat molt contundent a l'hora de retreure a Carrizosa la comparació entre una "ofensiva mediàtica que vostès estan realitzant utilitzant una família a Canet amb Ermua, que va ser víctima de la violència i el terrorisme". "És un insult a totes les víctimes" ha reblat el president de la Generalitat tot assegurant estar convençut que el propi Carrizosa se n'adonarà si reflexiona de la barbaritat que la comparació suposa.

Aragonès també ha acusat a Ciutadans d'haver nascut "per trencar els consensos de l’escola catalana". I ha instat a Carrizosa a demanar disculpes a la comunitat educativa de l’Institut de Sant Andreu de la Barca que després de l'1-O va patir l'assetjament de professors per part de líder de Ciutadans. Carrizosa ha insistit que va ser un acte d’assetjament dels infants quan es va voler identificar a fills de la Guàrdia Civil, ha assegurat tot i que l'afer ha quedat descartat.

La intervenció de Carrizosa ha estat precedida per la del portaveu del PP, Alejandro Fernández que també ha parlat d’assetjament a la família de Canet que ha imposat judicialment el 25% de castellà a l'escola Turó del drac.

Aragonès ha assegurat que "el Govern de Catalunya es posiciona en contra de qualsevol discriminació dins i fora de les escoles de Catalunya i al costat de les víctimes". Però ha exigit al PP: "Deixi’n de fer la pitjor política amb l‘escola catalana. Deixi'n-la en pau. Està mentint per justificar el seu posicionament polític, perquè sap que tot el Govern i el professorat està en contra de qualsevol discriminació".



Aragonès ha assegurat que l'estratègia del PP inclou missatges "repugnants" a les xarxes per bastir un discurs mediàtic en contra del català "per aconseguir quatre vots a la resta de l’Estat perquè aquí ja no els vota ningú". "Ja n’hi ha prou de trencar la convivència a Catalunya per aconseguir vots a Espanya", ha reblat Aragonès.



(Hi haurà continuació)