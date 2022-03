Una de cada cinc dones ocupades a Catalunya –el 20%- treballa a temps parcial, una taxa que multiplica per 3,5 la dels homes, que és del 5,6%. A més, dins el col·lectiu de dones amb contracte a temps parcial, un 43,5% reconeix que no treballa a jornada completa perquè no troba ofertes de feina a temps complet. Així ho revela l'estudi Plans d'igualtat i condicions de treball de les dones a Catalunya , presentat aquest dimecres per Comissions Obreres (CCOO).



Segons el sindicat, la situació general de les dones al mercat de treball és "clarament pitjor que la dels homes" i exigeix la implementació "real" de plans d'igualtat i es persegueixi "fermament" a les empreses que incompleixin aquesta obligació.

A banda d'una elevada taxa de parcialitat, l'informe de CCOO posa de manifest les diferències en la taxa d'ocupació, també inferior en el cas de les dones. En concret, el 67% de les dones catalanes d'entre 16 i 64 anys tenen feina, un percentatge que pels homes s'eleva fins al 73,5%. Aquí, les diferències són especialment notables en trams d'edat més avançats. Si bé la taxa d'ocupació és superior per a les dones de menys de 25 anys –un 31,1% de les dones per un 29,2% dels homes-, en la franja d'entre 25 i 54 anys les diferències s'eixamplen a favor dels homes. En aquestes edats, la taxa d'ocupació dels homes és del 86%, mentre que la de les dones és inferior al 79%.

"Mentre que els homes desocupats estan en una situació de jubilació o estan estudiant, les dones han de dedicar temps a les tasques domèstiques"

El sindicat atribueix aquestes dades al fet que les dones encara acostumen a fer-se càrrec de les tasques de la llar. "Mentre que els homes desocupats estan en una situació de jubilació o estan estudiant, les dones han de dedicar temps a les tasques domèstiques", ha assenyalat la secretària d'Estudis, Cultura i Memòria de CCOO de Catalunya, Dolors Llobet. "Si continuem assumint aquestes tasques i no passem a la corresponsabilitat, passarem a parlar del concepte 'd'escala trencada', que no ens permet fer carrera i promocionar laboralment", ha afegit la secretària de Dones i Polítiques LGTBI del sindicat, Mentxu Gutíerrez.

Dones estrangeres, les més castigades

La situació és encara més delicada per al col·lectiu de dones estrangeres, que presenta una taxa d'ocupació molt inferior a la resta de la població. Segons CCOO, poc més de la meitat de les dones estrangeres residents a Catalunya –un 52,3%- tenen feina, un percentatge que és del 70% per les dones de nacionalitat espanyola.



El mateix passa amb la taxa d'atur, on les dones (11,7%) es troben en una situació pitjor que els homes (9%). Novament, les dones de nacionalitat estrangera són les que tenen més dificultats a l'hora de trobar feina, segons l'informe de CCOO. La seva taxa d'atur se situa en el 26,3%, molt superior al 8,8% que presenten de mitjana les dones de nacionalitat catalana.

Exigències del sindicat

La primera exigència del sindicat per avançar en igualtat entre homes i dones a la feina és implantar de forma decidida la reforma laboral, que ha de contribuir a incrementar els contractes indefinits i reduir la temporalitat. També remarca la importància d'avançar en l'increment del Salari Mínim Interprofessional fins a aconseguir que aquest assoleixi el 60% del salari mitjà, tal com estableix la Carta Social Europea.



A banda de demanar més formació amb perspectiva feminista i més recursos per a polítiques actives i orientació professional, CCOO ha anunciat que a partir del 7 de març iniciarà una campanya de seguiment i vigilància a totes les empreses que estan obligades a tenir un pla d'igualtat i que encara no han obert cap procés per posar-lo en marxa.