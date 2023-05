8 plans per fer aquest cap de setmana d'eleccions municipals

Tot i ser un cap de setmana marcat al calendari per les eleccions municipals, les agendes culturals i d'oci dels municipis i ciutats de Catalunya no s'aturen. Tant dissabte com diumenge, s'han programat activitats de tota mena que podràs fer o bé abans o després de passar pel col·legi electoral.

Et proposem 8 plans per fer aquest cap de setmana arreu del país a banda d'anar a votar.

Festival All Those Food Market

Si ets un amant de l'street food, de divendres a diumenge d'11:00 a 23:00 hores, els jardins del Teatre Nacional de Catalunya acolliran la 15a edició del festival All Those Food Market, amb tot un seguit de propostes gastronòmiques locals innovadores i projectes artesanals. A més de tallers i activitats per a tots els gustos, hi trobaras una oferta gastronòmica molt variada, des de les pizzes de massa mare de Can Pizza o les pizzes estil Detroit de Four Corners a les originals truites fetes al moment de Los Tortillez, passant per les empanades asiàtiques de Lady Dumpling.



Barcelona Beer Festival 2023

De divendres a diumenge, el recinte firal de Montjuïc acollirà l'onzena edició del Barcelona Beer Festival, la cita més esperada de l'any pels amants de la cervesa artesana. L'entrada costa 5 euros i un cop dins, podràs tastar qualsevol tipus de cervesa: negre, vermella, torrada, IPA, nacionals, internacionals... Hi haurà 150 tiradors i 250 cerveses de 110 països diferents. També hi haurà una zona gastronòmica amb food truks i parades.



Garrotxa Volcanic Walking

Si ets més de natura, aquest cap de setmana se celebra la 5a edició de Garrotxa Volcanic Walking, un festival per descobrir els itineraris i rutes que s'amaguen al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Entre les activitats d'enguany, destaca una passejada nocturna fins a l'Observatori Astronòmic Mas Mitjà Rural o una excursió per veure tots els salts d'aigue del riu Brugent. Consulta tota la programació.



8è Festival Lo Microfest (Lleida)

El dissabte i el diumenge, l'espai La Saleta de Lleida acollirà la 8a edició de Lo Microfest, el festival de microteatre de Lleida. En total, s'han programat sis espectacles: La China, de la companyia Obrador Escénika, Interrail, de Les Candidates, Ulisses 3.3, de Cia. Inhabitants, Salfina i el senyor barret, La Rutina, de Cia. La SaBa i La Bestia y yo. Després d'anar a votar, pots aprofitar que has sortit de casa per anar al teatre.



Festivalot de Girona

La cosa va de festivals. Aquest cap de setmana se celebra el Festivalot de Girona, una cita que ofereix concerts per a totes les edats, grans i petits, i durant tot el dia, ideal per passar abans pel col·legi electoral. Pels escenaris, a l'Auditori de Girona i el Parc de la Devesa, passaran Els Catarres, Judit Neddermann, Joan Colomo Discjòquei o la Black Music Big Band Junior. La majoria són gratuïts. Consulta'ls.



Visita guiada a les pintures rupestres de Mas de Barberans

Anem a l'altra punta del país, a Mas de Barberans, un petit poble del Baix Ebre situat a la falda del Parc Natural dels Ports que amaga un conjunt pictòric d'art rupestre d'uns 8000 anys d'antiguitat. Es coneix com les pintures rupestres del Cocó de la Gralla. Aquest dissabte, el Centre de Desenvolupament Rural - Museu de la Pauma ha organitzat una visita guiada de dues hores i mitja al jaciment. Es recomana calçat còmode i aigua.



10è Menja't el Mercat de Reus

El dia abans d'anar a votar, el dissabte, el Mercat Central de Reus celebrarà la 10a edició de Menja't el Mercat. Les parades han preparat un conjunt de tapes variades i per a tots els gustos que podràs acompanyar amb vi de la zona. També s'organitzaran diverses activitats paral·leles, com un taller de cuina saludable per a famílies, un espectacle de dansa i teatre, i una actuació musical amb el gòspel com a protagonista.



Concert de Lluís Gavaldà i Joan-Pau Chaves

Una hora abans que tanquin els col·legis electorals, a les 19:00 hores, la sala cooperativa de Sants, La Deskomunal, acollirà el concert conjunt de Lluís Gavaldà, cantant de Els Pets i Joan-Pau Chaves, en el marc de l'espectacle Sona la cançó.