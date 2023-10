8 plans per gaudir del cap de setmana a Catalunya 

Arriba un nou cap de setmana, el primer d'octubre, tot i que les elevades temperatures encara ens allunyen de la sensació de tardor. Com cada dijous, us proposem els millors plans gaudir el màxim del temps lliure i de qualitat amb la família o els amics. El Swab Barcelona 2023, l'Oktoberfest, el Festival de l'Humor de Ponent o la Fira de Bandolers d'Alcover són algunes de les propostes per fer el divendres, dissabte o diumenge.

Swab Barcelona 2023: Fira d'Art Contemporani de Barcelona

Aquest dijous es dona el tret de sortida de la Fira Internacional d'Art Contemporani, el Swab Barcelona. Enguany, com a novetat, s'ha creat un nou programa que porta per nom SOLO Show i que busca fomentar el nou comissariat, generar diàlegs entre territoris de l'arc mediterrani i posar en valor el talent català. Aquesta edició se centrarà en el sud-est asiàtic.

La nova edició de l'esdeveniment se celebra en un nou emplaçament, a la Fira de Barcelona al recinte de plaça d'Espanya. En concret, el Pavelló Tèxtil és l'escenari de les propostes més actuals del panorama nacional i internacional.

Hi participaran setanta galeries d'art contemporani, 27 de l'àmbit nacional i 43 provinents de 21 països d'Europa, Llatinoamèrica i Àsia. Algunes de les galeries participants seran ADN Galeria, House of Chappaz, Anna Nova Gallery, CLUSTER, OdA, +Espacio Valverde, Quimera Galería, JPS Gallery, etHALL, Pigment Gallery, Galerie Tanint, Secret Project Robot, VANGAR o +Reiners Contemporary. A banda, comptarà amb la participació de més de 200 artistes.



Oktoberfest Barcelona 2023

Els amants de la cervesa teniu aquest cap de setmana una cita a l'Oktoberfest Barcelona, que se celebrarà a la Plaça Univers de la Fira de Barcelona, a Montjuïc. La cita tindrà com a gran protagonista la cervesa, tot i que també hi serà present la cuina bavaresa amb foodtruks que oferiran tota mena de plats tradicionals, com pollastre rostit amb patates, salsitxes alemanyes i brezels.

L'accés a l'Oktoberfest Barcelona és gratuït, excepte per a les sessions de tarda (a partir de les 17 h) dels divendres i vespres de festiu, que tindrà un cost de 5 euros per persona.



Cap de Setmana Ibèric

Dissabte i diumenge se celebra la 23a edició del Cap de Setmana Ibèric, en què els jaciments ibèrics de tot Catalunya obren les seves portes al públic oferint un gran ventall d'activitats al voltant de la cultura ibèrica: visites guiades, visites teatralitzades, tallers, reconstruccions històriques, tasts de menjars i de begudes...

El MAC-Empúries organitza l'activitat Els íbers d'Empúries, una visita guiada al conjunt arqueològic d'Empúries (Alt Empordà) per conèixer la presència ibera a la societat emporitana. A Tivissa (Ribera d'Ebre), a la Ciutat ibèrica de Kum, han preparat diverses activitats com visites teatralitzades per tota la família i tast de la cervesa Iberika.



Festival 'A Cel Obert' de Tortosa

Aquest cap de setmana se celebra la 10a edició del festival d'intervencions efímeres de Tortosa A Cel Obert. El patis d'edificis amb un alt valor patrimonial de la ciutat es converteixen en escenaris de creacions artístiques efímeres, realitzades exclusivament per a l'ocasió i que generaran recorreguts perquè la gent pugui gaudir d'aquests elements arquitectònics tan singulars i destacats.

Enguany, la temàtica és la il·lusió, que el jurat valorarà tenint en compte l'originalitat i la qualitat a l'hora de copsar-ne el concepte, ja sigui aquest entès d'una manera literal o metafòrica. Tots els actes són gratuïts i de lliure accés.

Fira de Bandolers d'Alcover

Aquest cap de setmana se celebra a Alcover (Alt Camp) una de les fires més populars de la comarca, la Fira de Bandolers. Els carrers i places de la vila s'omplen de parades de temàtica medieval, foodtruks i tavernes ambientades a l'època del bandolerisme. El centre neuràligc de la festa és la plaça Nova de la vila, on hi tenen lloc representacions teatrals basades en el conte bandoler El robatori de l'ala d'or, concerts i vermuts amb música.

Dissabte, al pavelló de les Escoles, tindrà lloc el concert de Buhos i una sessió de Dj.

Lo Crit, la Fira del Llibre Crític de Ponent

La plaça de la Catedral de Lleida acull aquest dissabte la 2a edició de Lo Crit, la Fira del Llibre Crític de Ponent. Torna amb un seguit de propostes com el recital de poetes de Ponent, amb Àngels Marzo, Gemma Casamajó, Francesc Forcades i Pep Sanz, o l'activitat familiar People Power amb l'autora Rebecca Gale, entre altres.



27è Cavatast (Sant Sadurní d'Anoia)

Després d'una de les èpoques més importants de les cooperatives i cellers del país, la verema, Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) celebra la 27a edició del Cavatast, la mostra de caves i gastronomia referent en el sector de l'enologia i gastronomia de Catalunya. L'esdeveniment comptarà amb activitats de tast, música en viu, degustacions, visites a cellers i caves, i vetllades especials com la Nit dels màgnums, entre d'altres.



Lo Memefest, el Festival de l'Humor de Ponent

Finalment, us recomanem el Festival de l'Humor de Tàrrega (Urgell), Lo Memefest, que va començar dimarts i acaba dissabte. L'edicó d'enguany comptarà amb la preestrena del primer espectacle en solitari d'Òscar Andreu, el show del podcast La Sotana al Teatre Ateneu, la nit de monòlegs amb els millors humoristes catalans del moment, una exposició amb correbars, un taller de poesia visual, el Primer OktoberFest Targarí i un espectacle d'improvisacions, entre d'altres.