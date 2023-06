Fogueres a la platja, sopars amb familiars o amics, concerts, torxes que baixen des dels cims dels Pirineus, balls tradicionals i rauxa, molta rauxa. Catalunya dona la benvinguda a l'estiu aquest dissabte 23 de juny amb la tradicional revetlla de Sant Joan, que cada municipi o ciutat la celebra a la seva manera.

Tot i ser una tradició extesa per tot el territori, hi ha punts de Catalunya on Sant Joan és una data molt assanyalada en el calendari festiu, com als Pirineus, on pràcticament tots els pobles celebren les Falles; a Valls (Alt Camp) o Reus (Baix Camp), on Sant Joan és una explosió de cultura popular; o a les poblacions de la Costa Brava i Daurada, on és tradició fer una foguera sota la llum de la lluna de la nit més curta de l'any.



Amb el foc i la pirotècnica com a elements característics mentre s'assaboreix la tradicional coca de Sant Joan, us proposem 8 plans per gaudir de l'autèntica revetlla de Sant Joan a Catalunya.



Les falles més especials del Pirineu

Una seixantena de pobles dels Pirineus -aragonesos, andorrans i catalans- acullen aquesta època de l'any les tradicionals falles, declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Els fallaires encenen les torxes de fusta i comencen a baixar des dels cims de les muntanyes cap als municipis, on són rebuts amb música i molta alegria. El destí final de les torxes és la foguera, al voltant de la quals es ballen danses tradicionals.

A Catalunya, se celebren Falles en tres comarques del Pirineu: a l'Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Alt Urgell. El divendres passat les Falles de Durro van donar el tret de sortida. Les últimes són les de Llesp, el 22 de juliol. Ara bé, les que coincideixen amb la nit de Sant Joan són les més populars i màgiques. Durant la revetlla, podràs gaudir d'aquesta festivitat al Pont de Suert, Boí, Casós, Vilaller, Isil, Alins i Alàs i Cerc, les últimes Falles en ser recuperades. Per evitar massificacions, gairebé totes les poblacions han adoptat mesures per conservar la màgia d'aquesta tradició històrica del Pirineu i preservar l'entorn natural.

Si t'has quedat amb ganes de més, us deixem un calendari amb totes les Falles del Pirineu català.

CALENDARI DE FALLES AL PIRINEU CATALÀ 24 de juny: Senet

1 de juliol: València d'Àneu 2 de juliol: Barruera 8 de juliol: Erill la Vall 8 de juliol: Alós d'Isil 14 de juliol: Taüll 21 de juliol: Pla de l'Ermita 22 de juliol: Llesp

La Crema deth Haro i deth Taro

Les Falles són una tradició sobretot de la Vall de Boí. A la Vall d'Aran, se celebren dues festes ben diferents durant la revetlla de Sant Joan, tot i que també relacionades amb el foc i els troncs: la Crema deth Haro i deth Taro. La primera té lloc a Les, on es crema un tronc d'avet d'uns dotze metres plantat l'any anterior i al voltant del qual es ballen danses tradicionals. La segona té lloc a Arties, on el jovent del poble arrossega un tronc en flames, i al voltant del qual tothom salta, per tot el poble fins a casa de l'alcalde.

Explosió de cultura popular a Valls

Són moltes les localitats catalanes que celebren la festa major d'estiu per Sant Joan. Però si n'hi ha una que destaca per sobre de la resta és Valls, que durant una setmana s'omple de cultura popular, música i activitats per a tots els gustos. El tret de sortida el dona el pregó i la tradicional boladissada, on és típic beure boladís, una beguda vallenca feta a partir d'Anís de Valls, bolado (dolç a base d'ou i sucre inflat) i granitzat.

Els plats forts de la festa són divendres (vigília de Sant Joan) i dissabte. El dia de la revetlla comença amb la sortida de l'àliga al balcó de l'Ajuntament i el Tomb de Vigília, el seguici cerimonial de festa major, amb el drac, els diables, l'ós i els trabucaires. Després d'una jornada farcida d'actes populars, diversos espais de la ciutat acullen els concerts de Mushkaa, Elèctrica Dharma i 31 FAM, entre d'altres.

La festa no s'acaba aquí. El diumenge, després de la tradicional diada castellera a la plaça del Blat, que comptarà amb la participació de les dues colles vallenques, la Vella i la Joves, hi haurà un altre seguici popular. A la nit, l'aparcament de l'Hort del Carme acollirà els últims concerts del Sant Joan vallenc 2023: Mariona Escoda, Lildami, Figa Flawas i DJ Turu.



La foguera flotant de la Vall de Núria

Tornem a la muntanya. Una de les revetlles de Sant Joan més espectaculars del país és la de la Vall de Núria. No hi faltaran elements tradicionals com la clàssica foguera, el ball i la coca. Com és tradició en aquestes terres, es farà l'encesa de torxes des del mirador de la Creu d'en Riba per baixar fins al llac i encendre l'única foguera flotant del Pirineu.



Garrotxa: dones d'Aigua

La Garrotxa es prepara per les fogueres, els petards i les coques, però si hi ha un municipi on la revetlla de Sant Joan es viurà d'una manera més especial aquest és a Sant Joan les Fonts. El pont medieval d'aquest municipi garrotxí, que creua el riu Fluvià, acull l'espectacle Les Dones d'Aigua, que combina dansa i teatre, amb efectes de llum, aigua i foc, i que s'acompanya de músiques especials.

Es tracta d'un espectacle basat en llegendes de la zona. El protagonitzen uns personatges molt populars de la nostra mitologia, unes figures femenines que no envelleixen mai.

Festa major de Sant Pere de Reus

Al Camp de Tarragona, el Sant Joan es disputa principalment entre Valls o Reus. La capital del Baix Camp celebra la seva Festa Major d'estiu per Sant Pere, però durant la revetlla ja s'hi pot veure un ambient molt festiu. La Cercavila de Foc de la Nit de Sant Joan engega una nit màgica pels carrers del centre de la ciutat, amb la primera encesa de la Flama del Canigó, que compta amb la participació del Ball de Diables Infantil, el Drac petit, la Cabra petita, el Ball de Diables, la Víbria, el Drac, la Vedella de Foc, els Bous de Foc i la Cabra.

La nit no s'acaba aquí, la festa continua a les Barraques de Reus amb música i ambient fins a altes hores de la matinada. L'endemà, es dona el tret de sortida oficial de la Festa Major de Sant Pere 2023.



Ruta de fogueres i focs artificials per la Costa Brava

Si vols viure un Sant Joan a la platja, el lloc ideal és qualsevol de les poblacions de la Costa Brava. A Platja d'Aro t'espera el seu espectacular castell de focs artificials per donar la benvinguda a l'estiu. La Flama del Canigó encendrà fogueres de tota la costa, com a l'Estartit -on es celebra el Festival Ítaca Sant Joan-, a Llançà o a Blanes. A Tossa de Mar, a la platja de S'Agaró, es podrà gaudir de la tradicional foguera de Sant Joan amb música per a tots els públics.



Sant Joan a Vilassar de Mar

Acabem al Maresme, concretament a Vilassar de Mar, que celebra la seva festa major d'estiu per Sant Joan. El dia de la revetlla comença amb la recollida de la Flama del Canigó a Dosrius. A les 18:00 hores, veïns del poble es concentraran per anar tots junts en cercavila cap a l'espigó de Garbí a rebre la barca Sant Ramon, que portarà el Pigat i la Lucia, dos personatges emblemàtics del municipi.

A la nit, hi haurà un sopar popular i actuacions musicals per a tots els gustos. Fins al diumenge, s'han organitzat activitats i actes per a totes les edats.