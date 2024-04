El 80% dels municipis hauran de tenir pla d'incendis forestals i es recomanarà al 20%

El 80% dels municipis catalans tindran l'obligació de tenir un pla d'incendis forestal, i el 20% se'ls farà la recomanació de tenir-lo. Ho recull el nou Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) del Govern, segons ha avançat aquest dilluns el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. En concret, els que hauran de tenir aquest document passen de 628 a 757 i els que hauran de complir amb la recomanació s'eleven de 113 a 190, mentre ara eren el 12%.

Elena ha explicat que la mesura implicarà que un total de 151 pobles i ciutats de Catalunya estaran obligats a disposar d'aquest pla. "N'hi haurà 52 de nous que hauran de fer aquest document i 99 que ja estaven recomanats i que ara estan obligats", ha comentat. Sobretot es tracta de municipis de la zona del Pirineu, Prepirineu i comarques de Lleida, ha remarcat.

Pel que fa a la recomanació, 154 municipis de les comarques de Lleida, sud de les Terres de l'Ebre, Baix Camp, comarques de Barcelona i Golf de Roses passaran de res a recomanats; 14 es mantindran igual, i 22 passaran d'obligats a recomanats. En aquest sentit, els plans d'actuació municipal s'hauran d'adaptar als canvis en un termini d'un any des de la seva aprovació per part del Govern.

Es tracta del primer pla de Protecció Civil dissenyat per fer front al canvi climàtic i que inclou millores en l'anàlisi del risc, la direcció i la coordinació. El pla també integra l'actualització del pla Alfa d'Agents Rurals, que s'ha dotat d'un nivell nou de perill extrem, el 4. Aquest permetrà actuar amb més precisió i, per exemple, restringir l'accés a 19 massissos catalans.

"Ens permet ser més precisos a l'hora de decidir quines mesures es prenen per prevenir el risc d'incendi", ha assegurat sobre aquest. Ara el ventall de mesures de prevenció en moments d'especial risc serà "més ampli" i no caldrà escollir sempre la més dura, que és el tancament de l'espai. D'altra banda, conseller ha afegit que preveu una campanya d'incendis "dura" per la "sequera persistent" que ha afectat Catalunya en els darrers tres anys.

Altres millores del pla Infocat

El subdirector de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat que la revisió de l'Infocat també ha suposat detallar els criteris i processos per establir el confinament i l'evacuació en cas d'incendi forestal, limitant-lo a situacions de risc imminent vital per a les persones, i deixant la resta de situacions en recomanació. I s'ha incorporat com a mesura de protecció a la població la limitació de la mobilitat interurbana en situacions en què cal reduir la presència de persones a les vies, especialment les secundàries, en motiu dels riscos que pot suposar un incendi d'evolució ràpida.

Un mapa de perill més concret

En paral·lel, Anna Sanitjas, directora general de Boscos i Gestió del Medi, ha explicat que el departament d'Acció Climàtica ha editat un mapa que assenyala el perill bàsic en l'àmbit municipal. Aquest document té la capacitat d'assenyalat el risc diari d'incendi i té en compte aspectes com la vegetació o la meteorologia. S'ha pensat d'acord amb l'impacte de la sequera i el canvi climàtic sobre les grans masses forestals.