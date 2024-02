L'operatiu del Grup de Prevenció d'Incendis Forestals s'avança quatre mesos per la sequera: "No havia passat mai"

Per primer cop en la història, el Govern ha avançat quatre mesos l'operatiu d'estiu dels Grups Especials de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) del Departament d'Acció Climàtica per la situació extraordinària de sequera al país. El dispositiu està en marxa des d'aquesta setmana i dobla els efectius, passant de 30 persones a 60, per tasques de prevenció, vigilància i primeres intervencions. Suposa una ampliació de pressupost fins als 3 milions, davant la previsió de la campanya d'incendis més complicada dels últims 30 anys.

Amb el personal incorporat ara es pot disposar d'un total de 70 efectius amb 26 vehicles, 1 tractor equipat amb desbrossadora i una arada de discos per executar tasques preventives, i 3 robots desbrossadors que serveixen per fer tasques de trituració i eliminació de restes vegetals. L'operatiu s'ha engegat amb 8 bases de sortida a tot el territori: actuen des de Vilamalla (Alt Empordà), Torreferrussa a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oriental), Benifallet (Baix Ebre), Ulldemolins (Priorat), Constantí (Tarragonès), Arnes (Terra Alta), Tremp (Pallars Jussà) i Calaf (Alta Anoia).

"Això no havia passat mai", ha explicat la directora general de Boscos d'Acció Climàtica, Anna Sanitjas, tot remarcant que els arbres "estan al límit" per la falta de pluges en els darrers tres anys. Aquest cap de setmana s'hi sumarà el vent de ponent i mestral des de la Catalunya Central en avall. "No podem fer que plogui, però sí que hem d'estar preparats fer front a les pitjors condicions", ha afirmat Enric Sapés, cap de projectes especialitzats del GEPIF. Amb més 20 anys treballant en el sector, admet que "mai havien treballat un febrer com si fos un estiu".

Un febrer amb la vegetació més seca que mai

L'avançament dels reforços s'emmarca en una situació de sequera extraordinària que fa els boscos de Catalunya més vulnerables que mai als incendis forestals. Busquen protegir i conservar els ecosistemes forestals amb un paisatge que també ajudi i faciliti que els incendis es puguin apagar. Els mostrejos de vegetació de la Generalitat mostren com el contingut d'humitat té una clara tendència a la baixa: en alguns casos està assolint valors històricament baixos que no hi havia hagut mai.

L'extrema sequera podria avançar l'inici de la campanya d'incendis a l'abril, si no plou, i ser la més complicada dels últims 30 anys. "Mai la vegetació havia estat tan seca en un mes de febrer", avançava la setmana passada Sanitjas. En les actuals condicions, i comparant els mapes de perill dels mesos de febrer dels últims tres anys, el Departament d'Acció Climàtica alerta que Catalunya afrontarà una temporada de focs "desconeguda i molt complexa".

Masses boscoses vulnerables: més probabilitat d'incendis

La sequera està portant la vegetació a una situació de decaïment i mortalitat mai vistes, en extensió i distribució, a molts indrets del país. El següent mapa del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals mitjançant satèl·lit (VIIRS) compara l'actual quantitat d'aigua i verdor de la vegetació amb les registrades per a la mateixa època als darrers 12 anys. S'observa com la vegetació no havia assolit mai valors tan baixos com en aquest període, és a dir, la quantitat d'aigua i la verdor de la vegetació no havien estat mai tan baixos a gran part del país.

El mapa del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals mitjançant satèl·lit (VIIRS). — Govern

Aquesta situació es tradueix en afectacions a la vegetació que van des de la pèrdua de fulles i mortalitat de branques fins a la mortalitat d'individus o masses senceres, i en un debilitament general de les masses que les fa més vulnerables a l'atac de plagues o malalties. Tot plegat porta al Departament d'Acció Climàtica a pensar que les campanyes de prevenció d'incendis ja no es concentraran només a l'estiu sinó que s'aniran dispersant al llarg de tot l'any.