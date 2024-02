La sequera fa preveure la campanya d'incendis més complicada dels últims 30 anys

L'extrema sequera que pateix Catalunya podria avançar l'inici de la campanya d'incendis a l'abril, si no plou, i ser la més complicada dels últims 30 anys. "Mai la vegetació havia estat tant seca en un mes de febrer", ha assenyalat la directora general de Boscos i Gestió del Medi, Anna Sanitjas. En les actuals condicions, i comparant els mapes de perill dels mesos de febrer dels últims tres anys, el Departament d'Acció Climàtica alerta que Catalunya afrontarà una temporada de focs "desconeguda i molt complexa".

Sanitjas ha alertat aquest dimecres que la sequera està portant al límit grans masses forestals a bona part del país. Segons les comprovacions setmanals que fa el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, es calcula que unes 10.000 hectàrees de vegetació estan en una situació molt crítica al nord de la demarcació de Girona, el Barcelonès (600 al Baix Llobregat) i a la Catalunya Central.

"Aquestes àrees són les que estan pitjor, però a la resta del país la situació no és molt millor", ha puntualitzat. Sanitjas ha explicat que després de tres anys pràcticament sense pluges els boscos catalans, exceptuant els de les Terres de l'Ebre, estan en una situació crítica i que grans masses de bosc estan entrant en col·lapse, el que suposa un perill per a la seguretat de les persones i pel risc d'incendi.



Objectiu: minimitzar els efectes de la sequera als boscos

Efectius del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) han treballat aquest dimecres en un terreny boscós a tocar del cementiri de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) afectat per la sequera i que s'ha perimetrat com a zona de protecció prioritària pel risc que pugui cremar de forma contínua.

L'actuació ha consistit en talar els arbres morts, per garantir la seguretat dels usuaris del bosc, i esmicolar-ne les branques per minimitzar el risc d'incendis. Sanitjas ha explicat que aquests treballs s'estan fent en molts punts del país i que s'emmarquen en el conjunt d'accions que s'han posat en marxa per minimitzar els efectes de la sequera als boscos del país. "Amb la sequera estem actuant com en qualsevol altra emergència que es pugui donar", ha reblat.

La directora general de Boscos i Gestió del Medi ha explicat que l'any passat ja van detectar que van començar a morir els arbres més dèbils, però que enguany són grans masses forestals, especialment al Garraf, que estan col·lapsant per falta d'aigua. Aquí, per exemple, ha afegit que en els últims mesos ja han detectat que exemplars de pi blanc, espècie molt resistent a la sequera, també estan morint.