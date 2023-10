8tv ja és història

Feia mesos que estava sentenciada i no hi ha hagut sorpresa d'última. 8tv, la principal cadena privada de Catalunya, ja és història i aquest dimarts s'han apagat les seves emissions a la Televisió Digital Terrestre (TDT). Propietat de Nicola Pedrazzoli, que la va adquirir al Grup Godó el 2021, la cadena s'ha fos a negre després d'entrar en concurs de creditors a l'agost i de no iniciar la programació pròpia al setembre. El web, que continua operatiu, també mostra la imatge fosca. 8tv acumulava pèrdues milionàries.

De fet, en les darreres setmanes la graella televisiva ha estat protagonitzada per pel·lícules i produccions antigues. Segons va informar Principal, la situació econòmica de l'empresa gestora de 8tv Emissions Digitals de Catalunya (EDICA) es va "desestabilitzar" amb el tancament de Fibracat i BarçaTV, dos canals que llogaven part del múltiplex gestionat per EDICA. En conjunt li aportaven uns 2 milions anuals, que li permetien afrontar els 1,8 milions que pagava a Cellnex pel múltiplex. El quart canal era per a Verdi Clàssics, que també s'ha vist obligat a cessar les emissions.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va iniciar el passat 4 d'octubre el procediment administratiu d'extinció de la llicència del canal múltiplex d'EDICA. La decisió es va prendre per unanimitat després de la declaració voluntària de concurs de creditors, i en aquell moment va establir un període màxim de deu dies perquè la societat pogués presentar al·legacions i aportar documentació. Aquest múltiplex corresponia a la cobertura de 8tv, Verdi Clàssics, Fibracat i Barça TV. Els dos últims canals ja no emetien.

Pèrdues milionàries

El setembre de 2022 8tv va iniciar una temporada amb un pressupost de 10 milions i donant feina a 320 persones entre treballadors directes i indirectes. Entre d'altres, la televisió privada va oferir espais amb Vicent Sanchis, Pilar Rahola, Josep Rull o Eduard Pujol. La nova etapa de 8tv amb l'empresari Nicola Pedrazzoli va arrencar el març de 2021 quan el Grup Godó, històric propietari de 8tv des de 2001, va vendre el múltiplex de TDT a Pedrazzoli.

Segons va revelar l'Ara, l'empresa va perdre 4 milions el 2022 i aquest exercici s'enfrontava a 5,5 milions de decalatge entre despeses i ingressos. Una acumulació de pèrdues milionàries que n'han precipitat el tancament. El projecte ha quedat molt per sota del 4% d'audiència que pretenia assolir i, de fet, sempre s'ha mogut per sota de l'1%.

Fibracat va cessar les emissions al gener i Barça TV ho va fer el passat 1 de juliol. A banda de la pèrdua d'aquests ingressos recurrents, EDICA també parlava d'una caiguda de les inversions publicitàries pel menor consum de televisió convencional i ha acusat Kantar Media –l'empresa que mesura les audiència televisives- de tenir un sistema "obsolet" que perjudica els canals petits com 8TV, que s'ha vist abocada a no superar mai l'1% de share mensual.