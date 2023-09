La 9a edició del Barcelona Gallery Weekend obre la temporada artística a una trentena de galeries

Les galeries d'art amaguen en el seu interior un ventall d'exposicions que solen passar desapercebudes, per això l'associació Art Barcelona organitza cada any un cap de setmana d'activitats per donar a conèixer la seva tasca com a espais generadors de cultura i de coneixement. Sota el nom de Barcelona Gallery Weekend, enguany se celebra la novena edició d'un esdeveniment cultural que ja s'ha consolidat a la capital catalana.

El Barcelona Gallery Weekend inaugura el dijous la temporada artística a 27 galeries d'art contemporani i modern, de les quals 21 són a Barcelona, ​​cinc a l'Hospitalet i una a Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). Totes les exposicions, gratuïtes i de lliure accés, estaran obertes divendres i dissabte de les 11:00 hores fins a les 20:00 i el diumenge fins a les 15:00 hores.

Entre l'extensa programació del Barcelona Gallery Weekend hi ha una retrospectiva, a la galeria Ana Mas Projects, de l'artista abstracta i conceptual espanyola Berta Cáccamo o la proposta de Teresa Estapé, que es podrà veure a la Chiquita Room. A Bombon Projects, l'artista Enric Farres Duran exposarà peces que exploren els mecanismes de la mirada i la galeria Àngels Barcelona acollirà obres de Joan Fontcuberta.

Trobades amb artistes i visites guiades

Les galeries també són espais de trobada entre artistes, col·leccionistes, públic i institucions. Aquest any, l'esdeveniment compta amb la participació de prop de 70 artistes procedents de 20 països diferents que oferiran visites guiades. Destaquen noms com el de Cesc Abad, Ignasi Aballí, Dis Berlin, Patricia Dauder, Teresa Estapé, Enric Farrés Duran, Joan Fontcuberta, Mar Hernández, Bouchra Khalilli, Lola Lasurt amb Esther Guillén, Neus Miró, Antonio Ortega, Stella Rahola Matutes, Yolanda Tabanera i Martin Vitali.

També s'han organitzat converses amb artistes, galeristes i comissàries i presentacions de publicacions com el llibre de l'artista i joiera Teresa Estapé i el poeta Mariano Zaro a Chiquita Room o el catàleg de l'última exposició de Bouchra Khalilli al MACBA.

El programa expositiu de Barcelona Gallery Weekend es complementa amb l'ARCO Gallery Walks -rutes guiades gratuïtes per les galeries participants amb l'acompanyament de professionals del món de l'art-, els Passejos dels Comissaris -que són textos-guia realitzats per set comissaris locals que proposen itineraris per visitar les galeries– i el BGW Familiar, amb activitats pensades per a famílies amb nens i nenes.



27 galeries

A Barcelona, i per zones, les galeries participants són: House Of Chappaz, a Gràcia; 3 Punts Galeria, ADN Galeria, Artur Ramon Art, Galeria Joan Prats, Galeria Marc Domènech, Galería Marlborough Barcelona, Galería Uxval Gochez, Zielinsky, Mayoral, ProjecteSD, RocioSantaCruz, Suburbia Contemporary i Victor Lope Arte Contemporáneo, a l'Eixample; Bombon Projects, Dilalica, LAB36 i Taché Art Gallery, que estrena nova ubicació, situades al carrer Trafalgar; àngels barcelona i Sala Parés, a Ciutat Vella, i Chiquita Room a Sant Antoni.

A l'Hospitalet, formen part del programa del Barcelona Gallery Weekend la galeria Ana Mas Projects, ethall, Galería Alegría, L21 Barcelona i NoguerasBlanchard. A Santa Margarida i els Monjos, la galeria participant és Palmadotze.