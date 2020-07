Absolen els dos joves empresonats vuit mesos per les protestes postsentència a Girona

L'Audiència de Girona ha absolt els dos joves jutjats per les protestes que van tenir lloc a la ciutat després de la sentència de l'1-O, en el primer judici que s'ha fet relacionat amb les mobilitzacions d'octubre de l'any passat contra les condemnes del Suprem. El tribunal considera que no hi ha proves suficients per condemnar l'Ibrahim i en Charaf, que han estat més de vuit mesos en presó preventiva.



L'endemà que el judici quedés vist per a sentència, el tribunal va ordenar deixar-los en llibertat. La Fiscalia demanava nou anys de presó i multes de 7.200 euros per a cadascun, acusant els joves d'haver llançat pedres contra una furgoneta de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra i lesionar dos agents durant els aldarulls de la nit del 16 al 17 d'octubre. La Generalitat, que exercia l'acusació particular, en demanava tres anys i mig per a cada jove.

La posada en llibertat dels joves va ser considerada per l'advocat de la defensa dels encausats, Benet Salellas, el presagi d'una "bona sentència" que s'ha confirmat aquest dimecres amb l'absolució dels joves. En un tuit, el bufet d'advocats explica que la sentència conclou que "només un mosso afirma identificar-los a distància i que en el context caòtic del moment això no és suficient per condemnar".

Els dos joves, de 18 i 19 anys, van ser detinguts el 17 d'octubre i van estar en presó preventiva fins el 2 de juliol, quan l'Audiència en va decretar la llibertat provisional. Desenes de persones els van rebre a la ciutat de Girona per donar-los la benvinguda.

Denúncies de racisme institucional

En el judici, tant la Fiscalia com la Generalitat van decidir mantenir el seu relat. Atribuïen als dos nois el llançament d'una pedra contra una furgoneta dels Mossos d'Esquadra, que hauria provocat lesions a dos agents. Els fets van succeir la nit del 16 al 17 d'octubre de l'any passat a Girona, en el marc de les protestes per la condemna del Tribunal Suprem als dirigents independentistes. Els dos joves, d'origen magrebí, eren els únics detinguts durant aquelles setmanes que seguien en presó preventiva, un fet que per a nombroses organitzacions és conseqüència del "racisme institucional".



Durant el judici, la defensa va al·legar que no hi havia "cap prova" que recolzés les acusacions. Salellas va recordar que els Mossos d'Esquadra havien analitzat hores i hores d'imatges enregistrades dels aldarulls, sense poder-hi reconèixer els processats: "No apareixen en cap moment".