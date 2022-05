Absolt l'activista independentista Brian Bartés de l'agressió a un mosso durant el Consell de Ministres el 2018

L'Audiència de Barcelona ha absolt l'activista independentista Brian Bartés pels aldarulls durant la protesta contra el Consell de Ministres celebrat a la ciutat el desembre del 2018. La Fiscalia demanava més de sis anys de presó per desordres públics, atemptat a l'autoritat i delicte lleu de maltractament d'obra perquè l'acusava d'haver donat una puntada de peu a un mosso antiavalots a la Via Laietana. En canvi, els magistrats només veuen provat que Bartés va empentar l'escut d'un mosso, però la Fiscalia no l'acusava d'això i, per tant, l'absolen de totes les acusacions.

En un comunicat, el grup de suport al Brian s'ha felicitat per la decisió i ha criticat que la Fiscalia mantingués l'acusació tot i les proves a favor de l'acusat.

No veuen provat que hi hagués llançaments contra els antiavalots

Segons considera provat la sentència, el noi va anar a la mobilització de la part baixa de la Via Laietana contra el Consell de Ministres, que se celebrava a la Llotja de Mar i que estava protegit per un fort cordó policial. Hi va haver aldarulls, com el desplaçament de tanques de seguretat metàl·liques, però no veuen provat que hi hagués llançaments contra els antiavalots. A més, la sentència afirma que l'acusat "no va ser l'autor de l'acció de propinar una puntada de peu al colze esquerre d'un agent policial i que intentés arrabassar amb les dues mans i de manera violenta la defensa policial que duia aquest agent".



De fet, la sentència recorda que els escrits policials inicials atribuïen aquesta acció a una "noia" i que cap agent va identificar l'acusat com a autor d'aquesta agressió. Els magistrats no veuen acreditat que l'acusat mogués tanques de seguretat o llancés objectes a la policia. Bartés sí que va ser condemnat a un any i mig de presó per haver donat una puntada de peu a un mosso d'Esquadra durant les protestes del Tsunami Democràtic al Camp Nou el desembre del 2019.

L'activista havia negat els fets al judici tot i haver estat identificat per l'agent que va ser agredit. Va defensar que va acudir a la mobilització de Via Laietana d'aquell dia però que només va seure una estona a terra i que va marxar sense agredir ningú. L'agent agredit, pel contrari, es va ratificar en què Bartés es va dirigir a la línia policial, que el va colpejar a l'escut amb les dues mans i que va intentar prendre-li.