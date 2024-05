ACCIÓ descarta tancar l'oficina de Tel-Aviv però no hi desenvoluparà nous projectes

ACCIÓ descarta tancar l'oficina de Tel-Aviv després de les peticions i protestes de diversos col·lectius que reclamen que el Govern trenqui totes les relacions amb Israel arran de l'ofensiva contra la Franja de Gaza. Això no obstant, no hi desenvoluparan nous projectes mentre duri el conflicte bèl·lic en aquest territori palestí. Tot plegat, després de la mobilització propalestina d'universitaris contra el "genocidi", amb l'ocupació d'una oficina de l'agència aquest dimecres.

El secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa, Albert Castellanos, ha indicat aquest dijous que les oficines es limiten a donar serveis a les empreses. El responsable remarca que tenen "una missió purament comercial i operativa" i no pas de representació del país, a diferència de les delegacions de la Generalitat de Catalunya a l'exterior.

Tot i que mentre duri el conflicte no desenvoluparan nous projectes, considera que la tasca que desenvolupen "pot ser útil per donar suport a empreses i treballadors en una situació que no és fàcil". ACCIÓ és l'agència pública per a la competitivitat de l'empresa catalana, adscrita al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.

Mobilització propalestina

La rèplica arriba després que centenars d'universitaris es manifestessin aquest dimecres al migdia pel centre de Barcelona contra el "genocidi" d'Israel a Gaza. Els estudiants demanen que les administracions i organismes públics trenquin els seus lligams amb el govern israelià. A més a més, des de la setmana passada hi ha una acampada en suport a Palestina a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.

El @govern prefereix trencar la cara a les persones que denuncien el genocidi a Palestina a trencar relacions amb Israel.



El @govern prefereix trencar la cara a les persones que denuncien el genocidi a Palestina a trencar relacions amb Israel.



Avui, dia de la #Nakba, els mossos van carregar contra una acció no violenta a l'oficina d'Acció per denunciar les complicitats de la @gencat. pic.twitter.com/0i8lSzyGgG — ProuComplicitat #AturemElGenocidi (@proucomplicitat) May 15, 2024

En la vaga convocada per aquest dimecres a les universitats catalanes, es va tallar durant una estona part de la Gran Via, i es van fer accions com ara el tall dels Ferrocarrils de la Generalitat a la Universitat Autònoma (UAB) o l'ocupació d'una oficina d'ACCIÓ, als Jardinets de Gràcia. Aquesta darrera acció fou no violenta fou protagonitzada per activistes de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, que foren desallotjats per agents antiavalots dels Mossos a cops de porra.