Centenars d'universitaris es manifesten a Barcelona contra el "genocidi" a Gaza

Centenars d'universitaris s'ha manifestat aquest dimecres al migdia pel centre de Barcelona contra el "genocidi" d'Israel a Gaza i han demanat que les administracions i organismes públics trenquin els seus lligams amb el govern israelià. La manifestació s'emmarca en la vaga convocada per aquest dimecres a les universitats catalanes i ha tallat durant una estona part de la Gran Via.

Durant tota la jornada s'han fet altres accions en suport al poble palestí i en contra de l'atac d'Israel a Gaza, com ara el tall dels Ferrocarrils de la Generalitat a la Universitat Autònoma (UAB) o l'ocupació d'una oficina d'ACCIÓ, als Jardinets de Gràcia, protagonitzada aquest migdia per activistes de la plataforma Prou Complicitat amb Israel. Els activistes han estat desallotjats per agents antiavalots dels Mossos, que ho han fet a cops de porra, encara que es tractava d'una acció no-violenta.

A més a més, des de la setmana passada hi ha una acampada en suport a Palestina a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, mentre que diversos estudiants han passat aquest dimarts a la nit a la plaça Cívica de la UAB.

"I visca la lluita del poble palestí" o "Moviment estudiantil amb el poble palestí" són algunes de les proclames que s'han pogut escoltar al llarg del recorregut. La manifestació ha acabat a les portes de la delegació del Govern espanyol, on diferents portaveus han reivindicat continuar amb la lluita i anar "a l'una". També han acusat el Govern espanyol de ser "còmplice" del "genocidi" i han reivindicat la convocatòria d'una vaga general així com que s'estenguin les acampades i les mobilitzacions arreu del país.

Julia Portet, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), organització convocant de la vaga, ha assenyalat en declaracions als mitjans que han escollit el 15 de maig per manifestar-se perquè és la commemoració del 76è aniversari de la 'Nakba', el terme utilitzat per referir-se a la catàstrofe o desastre de l'èxode del poble palestí. "No només hi ha un genocidi des d'aquest curs, sinó que retrocedeix 76 anys enrere", ha afirmat.

Per la seva banda, Mariam El Yakoubi, portaveu del Sindicat d'Estudiants, ha reclamat accions. "És molt maco lamentar el que passa a Gaza, però això no aturarà el genocidi", ha dit en declaracions als mitjans", ha afirmat. Emma Cercós, portaveu del Comitè estudiantil en solidaritat amb el poble palestí, ha recordat que l'acampada a la UB a favor dels palestins iniciada el 6 de maig es manté. També ha explicat que el Rectorat de la universitat els ha dit que no aplicarà cap mesura contra Israel fins que no s'aixequi l'acampada.