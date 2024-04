Milers de persones tornen a sortir al carrer a Barcelona contra el "genocidi" a Palestina

Milers de manifestants –10.000, segons els convocants i uns 3.500, segons la Guàrdia Urbana – han protestat pels carrers de Barcelona aquest dissabte a la tarda contra els atacs israelians sobre la Franja de Gaza i per mostrar el seu suport al poble palestí davant del que consideren un "genocidi". La marxa, que s'ha fet també en diverses ciutats de l'Estat, ha sortit dels Jardinets de Salvador Espriu i ha culminat a la plaça de Catalunya.

Els participants han sortit al carrer amb mocadors i banderes palestines i diversos cartells demanant un alto el foc a la Franja de Gaza. "Aturem el genocidi a Palestina" és el lema de la marxa, que s'ha celebrat repetidament cada cap de setmana des de l'inici de la intervenció militar d'Israel a la Franja.

Aquesta vegada, segons els organitzadors, s'ha volgut demanar la llibertat dels 11.000 presoners capturats per l'exèrcit d'Israel. La membre de la Coalició Prou Complicitat amb Israel Alys Samson Estapé també ha criticat que les institucions catalanes, espanyoles i europees no han actuat per aturar la situació que viuen a Palestina i que, a més, el Govern estatal està "contribuint a finançar aquest genocidi" comprant armes israelianes.

Per això ha exigit a La Moncloa que acabi amb aquest comerç i que doni suport a la demanda de genocidi que Sud-àfrica ha presentat al Tribunal Internacional de Justícia, amb seu a la Haia (Països Baixos). La Comunitat Palestina de Catalunya també ha organitzat la mobilització.

Al final de la protesta, centenars de persones han fet un gran mosaic humà amb la bandera de Palestina a la plaça de Catalunya. La bandera humana tenia unes dimensions de 50x25 metres.