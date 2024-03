Desenes de milers de persones omplen el centre de Barcelona d'un clam contra les opressions del patriarcat

Un any més, el 8-M ha estat un clam marcat per les mobilitzacions arreu de Catalunya a favor de la igualtat, en defensa dels drets per a tothom i en contra del patriarcat. Després de les manifestacions del matí i el migdia, protagonitzades sobretot per les estudiants, la principal mobilització ha estat la manifestació unitària que s'ha fet a la tarda a Barcelona, amb sortida als Jardinets de Gràcia i final a l'Arc de Triomf i que ha reunit desenes de milers de persones -l'organització ha parlat de 100.000, mentre que la Guàrdia Urbana de 40.000-. Sigui com sigui, ha estat massiva.

Convocada per l'Assemblea 8-M i amb el lema "Juntes contra les precarietats, les fronteres i el genocidi", ha arrencat poc després de les sis de la tarda i s'ha desenvolupat en un ambient festiu i alhora reivindicatiu. Entre les moltes consignes que s'hi han cridat, ha destacat el suport a la causa palestina -arran del genocidi israelià de Gaza-, la reivindicació de les llibertats de les dones i el rebuig a les opressions del patriarcat i a les violències masclistes.

Les persones assistents -amb una clara majoria de dones- han desfilat pels carrers del centre de la ciutat cridant consignes feministes enmig d'un mar lila que ha inundat la capital. La caminada ha baixat pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya, on ha girat cap a la Ronda Sant Pere en direcció a Arc de Triomf per fer els parlaments i els actes finals.

Assistents a la manifestació d'aquest 8-M del 2024 a Barcelona. — Jordi Borràs / ACN

L'organització ha dissenyat una manifestació amb sis blocs, encapçalats per un primer de dones, lesbianes i trans rere el qual n'hi havia un altre de dones, lesbianes i trans amb diversitats funcionals. Al darrere d'aquests dos primers blocs hi havia organitzacions de dones, lesbianes i trans de països i territoris en conflicte; organitzacions de dones, lesbianes i trans migrades i racialitzades; organitzacions, entitats col·lectives feministes no mixtes de pobles, barris i ciutats de Catalunya, i sectors no-mixtes dels moviments socials. També a la part del darrere, rere una batucada, hi havia homes que s'han afegit a la convocatòria.

Entre els manifestants hi havia cartells on es podien llegir insígnies com ara "Migrantes en lluita", del col·lectiu Sindihogar, o d'altres que recordaven les víctimes de violència de gènere. També hi havia organitzacions com Amnistia Internacional, sindicats o el col·lectiu de Iaioflautes, així com dones de diverses procedències, com ara l'Amèrica llatina.