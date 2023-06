Acord de govern entre Junts i ERC a Olot: Pep Berga tornarà a ser alcalde

Junts i ERC han arribat a un acord de govern a Olot (Garrotxa) i Pep Berga tornarà a ser alcalde. L'actual batlle serà novament investit dissabte, ara amb el suport dels republicans, després d'haver perdut la majoria absoluta a les eleccions municipals del 28 de maig. "Les majories absolutes són molt rares i mai m'havia plantejat governar en solitari", ha assenyalat Berga, tot assegurant que la seva primera opció van ser els republicans.

El cap de llista d'Esquerra a Olot, Josep Quintana, ha reconegut contactes per arribar a un acord amb la CUP i el PSC i fer alcalde al cupaire Jordi Gasulla. Però ha culpat la "indecisió" dels socialistes, i del seu cap de llista, Josep Guix, per no haver arribat a un acord d'esquerres a tres bandes. "Aquests dos darrers dies les coses s'han precipitat i ha estat molt fàcil arribar a l'acord amb Junts", ha reblat. "No era la millor manera" de començar una legislatura amb el tripartit, ha afegit.

L'acord entre les forces d'esquerra hauria pogut portar a l'alcaldia el representant de la CUP, Jordi Gasulla, segona força. Però avui Berga i Quintana han escenificat el pacte per governar la capital de la Garrotxa els pròxims quatre anys amb una encaixada de mans a l'Arxiu Municipal.

Amb el pacte d'esquerres, Junts hauria pogut perdre el govern d'Olot, un històric feu de l'espai convergent. El 28-M va caure dels 11 regidors que marquen la majoria a 8, i la CUP (4), el PSC (4) i ERC (3) sumaven per desbancar Berga.

Un dels principals esculls de les negociacions ha estat la condició fixada per ERC que "només faria alcalde a un independentista". I els esforços per arribar a fer una alternativa de govern es van estroncar amb l'exigència del cap de llista del PSC, que va demanar dos anys dels quatre de legislatura com a alcalde. Defensava que havia aconseguit els mateixos regidors que la CUP, quatre.

Punts en comú i un "projecte fort"

El cap de llista dels republicans a Olot ha assenyalat que l'executiva del partit a la ciutat ha aprovat el pacte amb Junts, però no ha concretat si aniran a la reunió programada per la CUP amb el PSC i ERC. "Nosaltres no hem convocat cap reunió", s'ha limitat a dir.

Per la seva banda, Pep Berga ha reconegut que els darrers dies havien estat negociant, si bé ha deixat clar que Esquerra era el primer partit a qui volia trucar. "Amb els matisos de cada partit" hi ha molts punts en comú entre els dos programes, ha assegurat.

L'actual alcalde d'Olot, Pep Berga, repetirà el 17 de juny. — Gerard Vilà / ACN

"L'Ajuntament i la ciutat necessiten un projecte fort i estable per poder tirar endavant tots aquells projectes que tenim previstos. El grup d'Esquerra ens aportarà idees en temes tan importants com la transició energètica, la mobilitat o la Cultura", ha dit. Tot i això, encara no s'ha definit el cartipàs i quines àrees portarà cada grup.

Pendents de la JEC

El pacte resta pendent de la Junta Electoral Central i la denúncia del grup Activem Olot, que reclama que s'anul·li una mesa electoral del 28 de maig. Segons defensen, una persona que havia demanat el vot per correu també hauria votat presencialment. Si la JEC resol a favor del grup municipal i invalida tota la mesa, Activem Olot passaria a tenir un regidor més, que trauria als republicans, i el pacte no tindria majoria absoluta.