Defensors del transport públic reclamen dues línies de tren-tram que connectin Girona amb Olot i la Costa Brava

Plataformes en defensa del transport públic han reclamat la implementació de dues línies de tren-tram, una que connecti Girona amb Olot, passant per Banyoles, i una de circular entre les Gavarres i la Costa Brava, en la tercera jornada de mobilitat a les comarques gironines, celebrada aquest dissabte a l'Auditori Josep Orla de Girona.

Els conferenciants han posat sobre la taula l'efecte de descarbonització que suposaria la construcció d'ambdues infraestructures, que permetria circular a poca velocitat per vies urbanes i arribar als 100 quilòmetres per hora entre municipis. La Generalitat ja està estudiant la viabilitat dels projectes que ajudaran a combatre la crisi climàtica i energètica.



El tren-tram circula lent per zones urbanes i arriba fins als 100 km/h entre municipis

Ricard Rios, membre de la Plataforma per la promoció del Transport Públic (PTP), ha expressat la seva esperança que tiri endavant, com ja s'està fent a Tarragona, on la construcció de la primera fase del Tramcamp que unirà Cambrils amb Salou és imminent.

Paral·lelament, també s'ha parlat de la recuperació de línies de tren perdudes a la demarcació. Rios ha anunciat que defensen "un nou model de mobilitat a Catalunya que recuperi línies de tren com s'està fent a Europa, en comptes d'ampliar carreteres".

Tren-Tram a la Costa Brava

La línia circular de la Costa Brava tindria un recorregut total de 95 quilòmetres —69 nous i 26 ja existents entre Riudellots de la Selva i Flaçà—, s'aturaria a una quinzena de municipis i tindria una freqüència d'entre 15 i 30 minuts en funció de l'hora.

La plataforma que promou aquest projecte, Tren-Tram Costa Brava, calcula que posar en marxa la infraestructura costaria uns 700 milions d'euros, però que després "s'autofinançaria amb la recaptació de tarifes". La flota seria de 18 trens i 55 circulacions diàries per sentit.

Tren-Tram entre Girona i Olot

Pel que fa a la línia impulsada per la plataforma Tren-Tram Olot-Banyoles-Girona, uniria onze poblacions amb una doble via de 63,2 quilòmetres de recorregut.

Aquest projecte inclou dotze estacions urbanes entre Sarrià de Ter i Girona, cinc dins d'Olot, dues a Banyoles i una per cadascuna de la resta de localitats. Els càlculs de l'entitat per a invertir pugen fins als 500 milions d'euros.

Fer front a l'emergència climàtica

Durant la jornada, Rios ha afegit que la implementació d'aquestes línies ferroviàries a la demarcació oferiria "solucions a la congestió viària per no dependre del petroli" i democratitzaria l'accés a la mobilitat per als veïns que no tenen cotxe privat.

Rios (PTP) diu que els trens-tram oferirien solucions a la congestió viària

Per la seva part, l'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Antonio Turiel, ha explicat en una de les taules rodones que "les emissions del vehicle privat són entre cinc i deu vegades superiors a les del tren-tram".

A més, ha destacat que "el tren electrificat és la forma més eficient de tenir transport terrestre" i que l'energia que requereix aquest sistema "es produiria amb energies renovables".

Les entitats que han participat en la jornada al costat dels experts han estat: Plataforma per la promoció del Transport Públic (PTP), Tren-Tram Olot-Banyoles-Girona, Tren-Tram Costa Brava, Tren-Tram de l'Ebre, Tren-Tram Bages-Berguedà, Tren-Tram Blanes-Lloret, Tren del Pirineu, TramCamp de Tarragona, Tram Mataró-Argentona i la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura.