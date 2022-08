Activada l'alerta màxima per risc d'incendi a 12 municipis de l'Alt Empordà i restriccions d'accés a l'Albera

Els Agents Rurals han activat aquest dijous a dos quarts d'onze del matí el nivell 3 del Pla Alfa a 12 municipis de l'Alt Empordà per risc d'incendis i han restringit els accessos al massís de l'Albera. Segons informen en un comunicat, l'entrada de vent de tramuntana ha fet augmentar el perill. Dimecres, davant la previsió de pluja, els Agents Rurals van optar per desactivar les restriccions que havien d'entrar en vigor a mitjanit però les tempestes només van descarregar una precipitació acumulada de 2 litres per mestre quadrat en aquesta zona del nord-est de Catalunya. Les restriccions afecten Cantallops, Colera, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Llançà, Mollet de Peralada, Portbou, Rabós, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle.

Les tempestes de les darreres hores no van afectar la zona de l'Albera, on només es va registrar una precipitació acumulada de 2 litres per metre quadrat. Aquestes mateixes tempestes, en canvi, van deixar pluges d'entre 20 i 30 litres per metre quadrat al cap de Creus, a pocs quilòmetres. Aquests municipis de l'Alt Empordà són els únics de Catalunya on ara mateix hi ha el nivell 3 del pla Alfa, després que la mitjanit de dilluns es desactivés a bona part del país.

L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, el nivell màxim previst, implica la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi forestal. Els Agents Rurals recorden que està totalment prohibit fer foc i llençar pirotècnia en zones forestals i el seu entorn i demanen prudència a la zona. La Direcció General dels Agents Rurals elabora diàriament el Pla Alfa en funció del perill de risc d'incendi forestal i altres eines d'anàlisi que elabora el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.