Activistes catalans reclamen al Parlament que es posicioni contra l'extradició d'Assange

Diversos activistes catalans, recolzats pels grups de Junts, ERC, Comuns i CUP, han reclamat al Parlament que es posicioni davant l'extradició "imminent" del periodista Julian Assange als Estats Units per evitar assentar un precedent "gravíssim" contra la llibertat d'expressió.

Denuncien també el cas de Pablo González, empresonat a Polònia

"Demanem que el Parlament, els partits i el Govern es reafirmin en la necessitat de protegir la llibertat de premsa i facin un clar pronunciament davant les autoritats britàniques i dels Estats Units", sosté el manifest que han presentat aquest dimecres al Parlament.



En una roda de premsa després del ple, els activistes han reconegut "preocupació" per l'estat del periodisme als països democràtics, on es donen casos de censura, autocensura, multes i denúncies per difamació.

Pablo González, més d'un any a una presó polonesa

A més d'Assange, també han mencionat el cas del periodista basc Pablo González, empresonat a Polònia des de fa més d'un any, i han subratllat que es tracta de dos dels casos més greus de vulneració de la llibertat de premsa. "Aquests abusos s'han convertit en una situació insostenible davant la inacció dels coneguts com a Estats de dret", segueix el manifest.



Fa temps, el Parlament ja es va pronunciar a favor de l'alliberament d'Assange. Davant la imminent resolució de la demanda d'extradició, ara els activistes tornen a reclamar a la Cambra catalana una "posició pròpia davant una situació que afecta drets fonamentals".