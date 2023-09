Arxivada la denúncia pel gag de la Verge del Rocío de l''Està passant'

El jutge arxiva la denúncia pel gag de la Verge del Rocío presentada contra el conductor del programa de TV3 Està passant, Toni Soler, i els col·laboradors de l'espai Jair Domínguez i Judit Martin. El jutjat d'instrucció número 5 de Sant Feliu de Llobregat considera que la conducta denunciada no és delictiva i està emparada en la llibertat d'expressió.

L'associació Advocats Cristians va denunciar els tres comunicadors per injúries. En aquesta, s'incloïa diversos fragments de les frases que es van dir durant el gag i imatges del moment. Els denunciants defensaven que algunes de les frases eren clarament vexatòries i ofensives, sobretot les de contingut sexual.

La denúncia recorda que l'article 525.1 del Codi Penal castiga amb multes de 8 a 12 mesos els qui, "per ofendre els sentiments dels membres d'una confessió religiosa, facin públicament, de paraula, per escrit o mitjançant qualsevol tipus de document, escarni dels seus dogmes, creences, ritus o cerimònies, o vexin, també públicament, els qui els professen o practiquen". També recorda que la jurisprudència del Tribunal Suprem estableix que l'escarni es pot definir com la "burla o mofa d'allò que es contradiu", "una expressió de menyspreu grollera i insultant" o "befa tenaç que es fa amb el propòsit d'afrontar".

Amb tot, els denunciants concloïen que "l'acte de befa o burla és clar i contumaç". De fet, l'escrit assegura que els tres protagonistes sabien la reacció que produiria el gag, "no buscaven la transmissió de cap missatge ni van efectuar cap crítica, protesta o acte reivindicatiu".



Reaccions a favor i en contra

La denúncia incloïa les reaccions contràries de diversos polítics, sobretot d'Andalusia, i representants de l'Església, així com el fet que Soler no s'hagi volgut disculpar. Això no obstant, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ja va determinar que el gag "se situa en el marc de l'exercici de la llibertat d'expressió" i que no vulnera la normativa audiovisual, ja que l'expressió satírica és una manifestació de la lliure opinió d'idees. TV3 també va defensar que "la sàtira és símptoma de qualitat democràtica".