Dos activistes LGTBI+ s'enfronten a possibles penes de presó per protestar contra un llibre trànsfob

La Ciutat de la Justícia ha viscut aquest dimecres l'inici del judici contra dos activistes LGTBI+, que s'enfronten a una possible pena de presó per participar en una protesta contra la transfòbia el maig del 2022 a Barcelona. Abans de l'arrencada de la sessió hi ha hagut una concentració de suport als acusats amb una gran presència de dirigents d'ERC, atès que una de les acusades, Janet Catalan, és militant del Joventut Republicà, les joventuts d'ERC.

En concret, Catalan s'enfronta a una petició de dos anys de presó per una presumpta agressió a un agent dels Mossos d'Esquadra durant l'acció. Juntament amb altres activistes, va manifestar-se davant La Casa del Llibre de la Rambla Catalunya de Barcelona per impedir la presentació del llibre Nadie nace en el cuerpo equivocado, un assaig escrit per José Errasti i Marino Pérez i que consideraven "trànsfob".



Segons l'escrit d'acusació, la Fiscalia de Delictes d'Odi i Disciminació demana dos anys de presó per a la jove pels delictes de violació d'un establiment obert al públic i resistència a l'autoritat en concurs amb lesions lleus. A un altre noi present en la manifestació de 2022, en Blai, també se li demana un any de presó i una multa de 4.320 euros per entrar a la llibreria i per desobediència greu als agents policials.

Sempre segons la versió de la Fiscalia, els dos activistes processats formaven part d'un grup d'unes 50 persones que es va concentrar davant la llibreria contra la presentació del llibre i, juntament amb tres individus no identificats més, haurien "superat la línia policial" que formaven agents dels Mossos, aconseguint penetrar a l'interior del local. A partir d'aquí, el Ministeri Públic afirma que Catalan s'hauria resistit "violentament" a abandonar l'espai i que hauria donat un cop a l'espatlla a uns dels agents policials, que assegura haver patit lesions pel que considera una "agressió".

Petició de la Generalitat

Paral·lelament a l'acusació de la Fiscalia, la Generalitat de Catalunya, en representació de l'agent de policia que presumptament va ser agredit amb un pal per la Janet, demana sis mesos de presó, una multa de 600 euros per atemptat contra l'autoritat i lesions lleus i una indemnització al mosso de 1.265 euros.



Els advocats de la Janet Catalan i del Blai, Marta Bolinches i Carlos Hurtado, respectivament, asseguren en els seus escrits que la protesta davant La Casa del Llibre no va provocar cap incident i que la presentació es va poder realitzar amb normalitat. "La concentració va discórrer amb tranquil·litat excepte un moment en què hi ha haver un intent d'accedir a la llibreria, i la línia policial va avançar efectuant una primera càrrega contra les persones concentrades amb bastons policials", indica la defensa.



Ni la llibreria ni els autors han presentat cap denuncia, però la Fiscalia i l'advocat de la Generalitat sostenen que la Janet es va resistir i va etzibar un cop al policia, que hauria necessitat assitència mèdica.

Una concentració de suport a Janet

Una hora abans de l'inici del judici, amics, familiars i companys de militància han mostrat el seu suport a les portes de la Ciutat de la Justícia a la Janet, que ha expressat, emocionada, la seva voluntat de "seguir lluitant" passi el que passi. "No pot ser que per cridar, reivindicar que em vull vestir com jo vulgui i que no ens apallissin pels carrers, avui em jugui dos anys de presó. És un gravíssim error del sistema, que alimenta l'extrema dreta i els discursos d'odi", ha asseverat mentre plorava.

Les seves llàgrimes, tanmateix, no són de "por", ha dit, sinó de "convicció" i de "ràbia". A la concentració també s'hi han sumat una delegació d'ERC ―la Janet és militant del Jovent Republicà― i membres d'Amnistia i Llibertat, l'entitat que ostenta la defensa jurídica de l'activista. L'advocada, Marta Bolinches, ha reiterat que l'acusació és una "vergonya" i que "l'única sentència possible és absolutòria".



Entre els representants d'ERC hi havia la vicepresidenta del Parlament i vicesecretària de Feminismes i LGTBIQ+, Raquel Sans; l'exconsellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i els diputats Juli Fernàndez i Mar Besses, entre altres.