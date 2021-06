Acusen BCNeta d'esborrar el mural del tauró capitalista al barri del Carmel 

Enèsima polèmica per l'esborrat de muralisme polític a Barcelona. Aquest dilluns uns operaris van fer desaparèixer el tauró capitalista del grafiter italià Blu, pintat a una paret a la confluència dels carrers Santuari, Calderón de la Barca i Gran Vista. L'animal, representat amb unes escames fetes amb bitllets de cent euros i que es menjava les sigles del Partit Comunista de Catalunya, era una crítica al capitalisme que s'havia convertit en una icona de l'street art i l'art polític al barri del Carmel.

L'artista el va pintar el febrer de 2009 en el marc del festival Influencers, organitzat pel CCCB. Organitzacions com Llibertàries BCN Zona Nord o la CUP Horta-Guinardó ja han denunciat l'acció i l'atribueixen al servei municipal de neteja de Barcelona, BCNeta: "Demà, com sempre, diran que ha estat per error i l'Ajuntament de Barcelona i Rosa Alarcon [regidora d'Horta-Guinardó] diran que ha estat un error", deien els anarquistes. "La dèria que té Barcelona en Comú amb Convergència es converteix en crush quan es tracta d'esborrar qualsevol mostra artística i/o política de les parets", diuen els anticapitalistes en una piulada.

Esborrat de l'art polític

Durant els darrers mesos, l'Ajuntament de Barcelona ja s'ha hagut d'afrontar a les crítiques per les accions de BCNeta contra dos murals polítics. El febrer, els operaris esborraven la caricatura al rei emèrit en una paret del Poble-Sec feta per l'artista Roc Blackblock, en el que es representava el monarca com a lladre, entre fletxes amb la bandera republicana i amb proclames per l'alliberament del raper Pablo Hasél.



Poc després, el maig passat, una comitiva del servei de neteja també esborrava un mural per la llibertat d'expressió del graffiter Txinorri als voltants de l'espai ocupat la Kasa de la Muntanya, al barri de la Salut.