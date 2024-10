Acusen d'assetjament sexual Eduard Cortés, director de les sèries 'Merlí' i 'Ni una más'

La fotògrafa i directora Silvia Grav ha acusat el cineasta barceloní Eduard Cortés, director de les sèries Merlí, La vida de nadie i Ni una más, d'haver-la assetjat a través de les xarxes durant anys: "Aquest senyor es va passar anys fent-me grooming (assetjament sexual a menors) quan jo tenia 19 i ell 55 (encara tinc les converses), prometent-me ajudar-me professionalment i aquí continua dirigint pel·lícules i sèries a Espanya", ha escrit al seu compte d'Instagram.

A partir d'aquí, Grav ha recollit els missatges d'altres dones que haurien passar per situacions similars: "A mi em va fer el mateix (...) em va entrar amb el mateix, fer-me un càsting... les converses acaben sent sexuals", ha escrit una persona que ha volgut mantenir l'anonimat.

Pues hace nada ha salido a la luz que el director que llevaba esta adaptación ha acosado y abusado de su poder con muchísimas mujeres

Estas son SOLO las que han hablado en las últimas horas, no me quiero imaginar cuántas mujeres han sufrido esta pesadilla

"Vaig tenir una mica d'intuïció i mai vaig quedar en persona encara que va insistir. Estic 1000% segura que no soc l'única, quatre anys intentant aproximacions sexuals contínues són un patró, no un cas aïllat", ha escrit Grav a les xarxes i ha animat a tothom que hagi passat pel mateix a escriure-la.

L'actriu i música, Norah Alexandra Vega, ha decidit unir-se a l'onada de denúncies i ha publicat una història a Instagram on apareixia un missatge del director que deia "Em dic Eduard i soc de Barcelona i em dedico al cinema". "Així va començar", detalla l'actriu. "Anirem per la banda sexual, et sembla bé?", li escriu a ella. "No ho sé Eduard", respon ella després de diversos missatges d'ell. "Encara no ens hem assegut a prendre un cafè i ja vas així a sac". "És que no vull que ho vegis com una cosa personal", contesta ell. Quan ella li pregunta per les seves intencions, ell proposa "treure la teva part més sexual. Exposar-la. Estudiar-la. I després ja veurem".