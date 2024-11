Ada Colau copresidirà la fundació dels Comuns al costat de Joan Subirats

L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la copresidenta de la fundació vinculada als Comuns, Sentit Comú, que actualment està presidida per l'exministre d'Universitats Joan Subirats. Després d'haver tancat la llista de les eleccions catalanes del 12 de maig, tots dos compartiran ara el lideratge durant un període de transitorietat. La també excoordinadora dels Comuns ha abandonat recentment l'Ajuntament: la direcció del partit argumentant el seu "desgast" després de 10 anys a la primera línia política.

Aquest cap de setmana els Comuns celebraran la seva Assemblea Nacional i una de les qüestions que s'hi oficialitzarà serà el relleu de Colau a la direcció del partit. Fins ara, la formació ha estat liderada per ella mateixa, amb la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, i la diputada al Congrés Candela López. Ni Colau ni Albiach repetiran al càrrec i López farà tàndem amb la regidora a l'Ajuntament de Barcelona Gemma Tarafa.

L'Assemblea se celebrarà al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i més de 1.100 persones podran votar la nova direcció dels Comuns. Només s'hi ha presentat la candidatura liderada per Tarafa i López, que asseguren que busca incloure totes les sensibilitats territorials. Remarquen el grau de renovació (el 43% dels membres de l'executiva no en formava part abans) i el bagatge municipal (la meitat ha estat regidor en algun moment).

Al conclave també hi aprovaran la seva ponència política. Una de les qüestions centrals serà la implantació territorial, que volen millorar, especialment, de cara a les eleccions municipals del 2027. També hi abordaran com fer front a l'extrema dreta i com fer arribar el missatge dels Comuns a la classe treballadora i mitjana. De moment hi ha 800 esmenes a la ponència política pendents de debat.