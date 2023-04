Ada Colau respon les preguntes d'una quarantena d'alumnes sobre els grans temes de la ciutat

Una quarantena d'alumnes de diferents centres educatius de Barcelona van entrevistar dijous a l'alcaldessa de la seva ciutat, Ada Colau, en una trobada organitzada pel projecte Revista Escolar Digital (RED), una iniciativa del diari per a joves Junior Report. Els redactors van posar sobre la taula temes com la salut mental, l'emergència climàtica, el turisme o el preu de l'habitatge, entre d'altres.

Colau va contestar les preguntes i les inquietuds dels joves des de la sala de premsa de l'Ajuntament de Barcelona, tot subratllant la importància i la complexitat d'algunes de les qüestions que van plantejar els alumnes en el que per a molts ha estat la primera experiència entrevistant una figura política. Colau també va destacar la capacitat de l'alumnat de fer-ho amb una mirada crítica i analítica cap a tot allò que passa a la seva ciutat i al seu barri.



Els estudiants, provinents d'una vintena d'escoles i instituts de diferents barris de Barcelona, exercien de representants del mitjà de comunicació que dirigeixen al seu centre educatiu en el marc del projecte Revista Escolar Digital (RED), una xarxa de revistes escolars impulsada pel diari Junior Report que apropa l'actualitat a les aules amb l'objectiu de fomentar el pensament crític.

La salut mental: de tabú a prioritat

Una de les preocupacions dels joves és la salut mental, un tema que ha agafat protagonisme especialment des del confinament provocat per la pandèmia de Covid-19. "Ara que la salut mental ha deixat de ser un tabú, necessita d'una resposta col·lectiva", afirmava Colau, que va aprofitar l'ocasió per explicar com estan funcionant algunes de les iniciatives municipals que s'han posat en marxa des de l'Ajuntament de Barcelona, com el projecte Konsulta'm: "No està enfocat a treballar problemàtiques en profunditat, però sí a detectar-les i donar la veu d'alarma. És una iniciativa que ha vingut per quedar-se".

En aquest sentit, Colau va posar èmfasi en la prevenció com la millor manera d'intervenir en l'àmbit de salut a nivell municipal. "Una de les eines més potents que tenim és la prevenció i per això la nostra voluntat és dotar de més recursos a les escoles", va afirmar l'alcaldessa.

La contaminació, un dels reptes compartits per les grans ciutats

Un altre dels temes que va centrar l'entrevista va ser el de l'emergència climàtica i el repte de Barcelona per reduir la contaminació. "Reduir la contaminació és una qüestió de salut pública", va assegurar Colau, al temps que assenyalava el vehicle privat com un dels principals focus d'emissions. "No es tracta de prohibir l'ús del cotxe, sinó de limitar-ne el seu ús", va afegir.

L'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, responent les preguntes dels redactors del projecte RED durant l'entrevista. — Junior Report

Colau també va reinvidicar accions que s'han dut a terme com l'ampliació i la connexió dels carrils bici, la naturalització dels centres educatius o la baixada de preu del transport públic i va contestar a les crítiques sobre les superilles, una de les principals estàndards del seu govern. "Millorant la mobilitat dels veïns i veïnes hi ha menys soroll. Hi ha molta més vida! La idea és guanyar un espai de qualitat on fer vida amb els veïns i veïnes", va assegurar l'alcaldessa.

Com serà la Barcelona del futur?

Els redactors també van manifestar la seva preocupació envers la Barcelona del futur davant de problemàtiques com la massificació turística o els preus dels habitatges. L'alcaldessa es va mostrar contrària a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, ara paralitzada, i va reivindicar la necessitat de limitar l'arribada de creuers al port de la ciutat: "No volem un turisme fast food, sinó persones que visquin i coneguin la ciutat".

Segons l'alcaldessa, Barcelona ha de treballar per diversificar la seva oferta i potenciar que és una ciutat que aglutina un "gran capital cultural i científic", amb trobades internacionals com el Mobile World Congress i la Fira ISE: "Jo vull una ciutat que cregui en les seves capacitats i que fomenti la inversió en educació, en sanitat i en millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes".