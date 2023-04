El Govern espanyol, ERC i EH Bildu arriben a un acord per aprovar la llei estatal d'habitatge

PSOE, Unides Podem, ERC i EH Bildu han arribat a un acord per aprovar la llei estatal d'habitatge, la tramitació al Congrés de la qual portava bloquejada més d'un any, segons han confirmat fonts socialistes i republicanes. El pacte aconseguit arriba abans de les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig i després de diverses setmanes en què les negociacions s'havien intensificat.

ERC i EH Bildu donaran a conèixer l'acord amb el Govern espanyol en aquesta matèria en una roda de premsa conjunta convocada aquest divendres. Ja aquest dijous, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va alimentar les expectatives al voltant d'aquest gran compromís de l'Executiu i les forces que el sostenen al Congrés en assenyalar en un míting a Càceres: "Cada minut que passa estic més convençut que la llei d'habitatge veurà la llum".

Amb vista als propers comicis locals i autonòmics, aquest assumpte s'havia col·locat entre un dels prioritaris per al Govern de coalició. Des del PSOE han transmès els últims dies la seva confiança sobre el desbloqueig de la norma, un missatge que, d'altra banda, sostenien en privat des de fa uns quants mesos, però tant Unides Podem com ERC i EH Bildu posaven en dubte aquestes projeccions i tiraven la pilota a la teulada de Ferraz.

La formació morada havia treballat des de la discreció al voltant d'un acord amb els seus socis de la coalició, però en els darrers dies va elevar la pressió. De fet, dimecres mateix va enviar una carta al president per instar-lo a l'aprovació urgent de la llei d'habitatge.



"Una llei que ha de ser eficaç per baixar els preus dels lloguers, per protegir les famílies davant les pujades dels tipus d'interès i per combatre l'especulació immobiliària", va subratllar Alejandra Jacinto, portaveu de Podem i candidata a la Presidència de la Comunitat de Madrid.

Els detalls de l'acord es donaran a conèixer al voltant del migdia. La diputada d'ERC Pilar Vallugera i el portaveu adjunt d'EH Bildu, Oskar Matute, són els encarregats d'oferir declaracions després d'haver estat mesos submergits en la negociació amb el PSOE, ja que aquestes forces han tingut "interlocució directa" amb l'equip de la ministra de Transports,