Si l'aeroport del Prat s'amplia -tal com volen tant el Govern català com l'espanyol- i ho fa seguint el projecte presentat per Aena, l'espai natural de la Ricarda té els dies comptats. Si en quedava algun dubte, aquest divendres ha transcendit el projecte del gestor aeroportuari per ampliar la infraestructura que, directament, exposa la pretensió d'allargar cap a l'est la pista més propera al mar, el que "afectaria la zona de la Xarxa Natura 2000", exposa el Document d'Ordenació i Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026. Entre aquests espais protegits destaca la Ricarda, que inclou un estany i conforma una zona de canyissars espessos, pinedes i densa vegetació litoral d'alt valor ecològic.



El document afegeix que, com a conseqüència de l'afectació dels espais protegits, "es precisa també la inclusió de les actuacions corresponents a les mesures compensatòries i dels terrenys que fos necessari adquirir amb aquesta finalitat". L'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, ha assegurat que el DORA evidencia que la Generalitat "ha mentit" quan ha dit que no es malmetria la Ricarda amb l'ampliació de l'aeroport i ha augurat que la Comissió Europea no avalarà la construcció sobre un espai natural.

Mijoler ha afegit que l'Ajuntament farà tota la "pressió política i les accions legals que calgui" per salvar la Ricarda. En aquest sentit, desenes d'entitats han convocat una manifestació pel diumenge dia 19 a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport.



El Ministeri de Transports quantifica en 1.700 milions fins el 2030 la inversió vinculada a l'ampliació del Prat, un projecte que en qualsevol hauria de rebre el vistiplau de la UE, que ja ha tocat el crostó a l'Estat i a la Generalitat per incomplir les normatives ambientals al Delta del Llobregat, on s'ubica la infraestructura. La Generalitat dona suport a l'ampliació, però fins ara havia subratllat que el projecte hauria de tenir el mínim impacte ambiental possible, un fet que òbviament no es compliria si tira endavant tal com el planteja Aena.



En qualsevol cas, l'ampliació està lluny de generar consens institucional, ja que mentre el Govern espanyol i la Generalitat la veuen amb bons ulls, els ajuntaments de Barcelona i el Prat s'hi oposen, si bé en el cas de l'Executiu espanyol cal matisar que Unidas Podemos -soci minoritari- el refusa, mentre que al consistori de la capital el soci petit, en aquest el PSC, hi està a favor.