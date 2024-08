Agenda pel cap de setmana a Catalunya: set plans de cultura, humor i oci

Arriba un nou cap de setmana d'agost, moment que molts aprofiten per fer activitats culturals i d'oci amb família i amics. Mes enllà de les festes majors de les quals podem gaudir arreu del territori, una setmana més us acostem també diverses propostes de plans d'oci i culura que podeu fer sense sortir de Catalunya aquest divendres, dissabte i diumenge.

El festival FesHumor de Cunit, la fira de col·leccionisme 'freak' FiraFan de Platja d'Aro o el Danseu Festival a Les Piles són algunes de les propostes per aquest cap de setmana. Recorrem el territori i fem un recull d'opcions per aprofitar al màxim aquest cap de setmana estiuenc.

FesHumor Cunit

Des d'aquest dijous i fins diumenge a Cunit se celebra el festival FesHumor, a la plaça Jaume Vidal al costat de l'Espai Jove Cunit. Organitzada per l'Associació Cultural Feshumor Cunit, el Festival de l'Humor del Penedès torna amb una programació que aposta per una diversitat d'actuacions i xous amb l'humor com a eix vertebrador.

El festival FesHumor Cunit és gratuït, però amb aforament limitat, i cal fer reserva prèvia. Peyu, el Mag Lari o Pep Plaza són alguns dels protagonistes principals, així com Saray Cerro o Maria Juan. També s'hi farà el programa d'humor La Riota amb Juliana Canet com a convidada. Programació de luxe que fa del festival una cita imprescindible pels fans de l'humor.

Danseu Festival a Les Piles

Entre divendres i fins diumenge se celebra la XII edició de Danseu, el festival internacional de dansa i arts del moviment en context rural. Se celebra a l'especial indret de Les Piles, un municipi de només 200 habitants situat a la Conca de Barberà, als peus del Montclar. La cita aplega més de 3.000 espectadors i gairebé un centenar d'artistes, amb la terra i els paisatges rurals de rerefons.

Espectacles, suport a la creació, residències artístiques, formació professional de dansa i arts del moviment, tallers, activitats i projectes comunitaris formen part del Danseu Festival. Artistes d'arreu del món passen per Les Piles amb les seves propostes, connectant la dansa i el moviment amb el territori, "amb un programa on el poder del cos en escena crea un llenguatge íntim, únic, gairebé màgic".

FiraFan, la 12a Fira de col·leccionisme freak de Platja d'Aro

La FiraFan de Platja d'Aro (Baix Empordà) és una fira perquè tots els col·leccionistes de cinema, còmic, música i videojoc tinguin un espai anual per a la venda i compra. Segons detallen els organitzadors, hi tenen cabuda tots els productes que generen un col·leccionisme fanàtic. Hi participen tant negocis professionals com a usuaris no professionals que venen part de les seves col·leccions.

La fira de col·leccionisme freak se celebrarà aquest diumenge de 10 del matí a 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro, un espai cobert. L'entrada a la fira és gratuïta i lliure, però es pot col·laborar amb l'entitat Arocinema fent una reserva prèvia comprant la xapa o la figura edició limitada i numerada per l'ocasió.

La Festa de la Cervesa d'Alforja

L'Associació Juvenil de Joves d'Alforja (Baix Camp) organitza un any més la Festa de la Cervesa, amb el suport de la Comissió de la Festa de la Cervesa i amb la col·laboració de l'Ajuntament de la localitat. Es tracta d'una de les festes més multitudinàries del calendari festiu d'aquest indret del Baix Camp, especialment pels joves.

La cervesa és evidentment la protagonista d'aquesta festivitat que se celebra des del 2010, i es pot comprar al preu popular d'1,5 euros. Però també destaquen els concerts, enguany amb grups com P.A.W.N. GANG, Crim, Skatarella o el DJ Aleix Ballesté. La Festa de la Cervesa d'Alforja serà aquest dissabte a partir de les 11 de la nit al Parc d'Amics d'Alforja, i tradicionalment s'allarga fins a la sortida del sol. El preu de l'entrada és de set euros.

Miró i el vi, visita amb tast

I continuem a la comarca del Baix Camp perquè aquest diumenge al migdia se celebra l'activitat Miró i el vi, visita amb tast, una proposta de la Fundació Mas Miró de Mont-roig del Camp que busca ensenyar el vincle de l'artista amb el món del vi. La proposta inclou 3 tasts de vins diferents i la visita comentada, costa 19 euros per persona i té una durada d'uns 90 minuts.

La visita amb tast promet dades inèdites i una conversa a partir d'una "recerca incipient". Els organitzadors detallen que la importància del vincle de Joan Miró amb el món del vi no només queda patent a la seva obra, sinó també en les seves declaracions i la seva correspondència.

Tipis Cerdanya: Summer Market Llívia

Anem cap al Pirineu per proposar-vos una nova edició del Tipis Cerdanya, que celebra el Summer Market Llívia a partir d'aquest divendres i fins al dia 25 d'aquest mes. Concerts, market, gastronomia, activitats d'oci, activitats infantils, tallers, concursos i sortejos formen part de la seva programació farcida.

Tipis Cerdanya se celebra al parc de Sant Guillem de Llívia, de 17 h a 23:30 h, i hi ha pàrquing gratuït per als assistents dins el recinte. Les entrades es poden comprar en línia i al recinte, per bé que per internet evitarem cues a la porta. A dins, la majoria d'activitats són gratuïtes, per bé que hi ha tallers requereixin inscripció prèvia.

Una mar de lletres. Sortides literàries al capvespre

I acabem una proposta per aquest divendres a les 7 de la tarda a l'Escala (Alt Empordà), una experiència que proposa participar en la presentació d'un llibre a alta mar, "envoltats d'un entorn privilegiat, acompanyats d'una copa de cava i la posta de sol". En aquest cast, Una mar de lletres. Sortides literàries al capvespre proposa Un cor furtiu de Xavier Pla. Es tracta d'una activitat conjunta entre Creuers Mare Nostrum amb la llibreria Vitel·la de l'Escala, que té una durada aproximada d'una hora i mitja.