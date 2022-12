Agustí Colomines renuncia a dirigir el 'think tank' que vol posar en marxa el Consell de la República 

L'historiador Agustí Colomines ha renunciat a dirigir Repensem, el think tank que vol posar en marxa el Consell de la República liderat des de Bèlgica per l'expresident de la Generalitat i eurodiputat Carles Puigdemont. En un comunicat, al qual ha tingut accés Efe, Colomines ha assegurat que es tracta d'una decisió "personal", motivada per "poder continuar opinant lliurement sense cap mena de vincle amb organitzacions polítiques o cíviques".

Colomines creu que la situació política que viu Catalunya des dels fets de l'any 2017 requereix "repensar les estratègies per al futur", però remarca que "cal fer-ho amb les mans lliures, sense cap condicionant polític". L'historiador ha apel·lat a l'actual divisió que viu l'independentisme. Creu que hi ha un "doble discurs" que "ningú no atura" i que "porta a defensar unes coses a l'exterior -a Europa- i fer exactament les contràries a l'interior -a Catalunya-".



'Repensem'

Segons un comunicat del maig del Consell de la República, Repensem té la voluntat de ser "fòrum plural que dialoga, delibera i proposa debats i estratègies a llarg termini", integrat per "professionals de diferents àmbits, com professors, pensadors, comunicadors i emprenedors amb una visió plural del món i del seu futur". Agustí Colomines és qui havia de liderar aquest laboratori d'idees com a director, juntament amb l'historiador i productor audiovisual Ricard Domingo.

Doctor en Història Contemporània i professor a la Universitat de Barcelona, Colomines va dirigir entre el 2007 i el 2013 la fundació CatDem, vinculada a CDC, i se'l considera un dels impulsors del gir sobiranista de l'antiga Convergència, liderada per Artur Mas. Considerat un dels ideòlegs que va impulsar la creació de Junts per Catalunya, va ser destituït com a director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya a l'abril del 2018 pel govern de Mariano Rajoy en aplicació de l'article 155 de la Constitució.