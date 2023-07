Així és el nou diccionari essencial del català, amb orientacions d'ús i navegable

La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) obre al públic el Diccionari essencial de la llengua catalana (DEIEC). Es tracta d'un diccionari de nova planta que parteix del cabal lèxic recollit al Diccionari manual de la llengua catalana, editat per l'IEC l'any 2001, Hi incorpora tant les diverses actualitzacions del DIEC com les novetats de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) i de l'Ortografia catalana (OIEC).

L'obra es considera de contingut normatiu i inclou 39.300 mots seleccionats entre els més de 70.000 articles que conté el DIEC, descrits amb criteris lexicogràfics actuals. Segons ha detallat aquest dimecres l'IEC, adreça a un públic ampli amb voluntat de convertir-se en una eina de consulta pràctica.

Per això, compta amb orientacions sobre la manera d'usar els mots i una profusió d'exemples i de combinacions lèxiques. Segons l'IEC, han de resultar especialment útils tant a escriptors o periodistes com a professors i estudiants de la llengua.

Així, aquest nou diccionari permetrà saber que espill és la manera pròpia d'anomenar un mirall en català occidental, que guipar és un verb propi d'un registre informal o que el nom diner es pot emprar indistintament en singular o en plural amb el mateix valor. Tot plegat, gràcies a aquestes informacions d'ús incloses en els articles, referides a la morfologia, a la sintaxi i a la variació dialectal o funcional.

Opcions de navegació

D'altra banda, el text dels articles és completament navegable: clicant sobre qualsevol dels mots que en formen part es pot accedir a l'article del terme en qüestió. L'aplicació de consulta té una opció de cerca bàsica i una de cerca avançada. Els resultats es poden imprimir o exportar a un document PDF i, en el cas de la taula de resultats de la cerca avançada, també a un full de càlcul.

Els articles s'ofereixen amb totes les informacions a la vista, en presentació completa, però també es poden veure en una presentació sintètica. Això és especialment útil en articles llargs o amb molta informació, permetent fer-se ràpidament una idea de conjunt dels diversos significats del mot o bé localitzar més fàcilment un ús concret.



Les entrades que tenen flexió van acompanyades de les formes flexives corresponents o bé, si són verbs, de la conjugació corresponent en cinc presentacions alternatives, una per a cada dialecte (central, valencià, balear, nord-occidental i septentrional). Les entrades que poden plantejar dubtes pel que fa a la partició sil·làbica també porten explícita aquesta informació. I dels mots que tenen sinònims se'n pot desplegar la llista i anar d'un article a l'altre amb un sol clic.