Així serà la campanya del 14-F: en exteriors, sense passejades, amb aforament limitat i sense càntics ni crits

Actes a l'aire lliure, amb aforament limitat, registre d'assistents, sense càntics ni crits i amb mascareta. Aquestes són algunes de les instruccions per als mítings de la campanya electoral del 14-F amb què treballa el Govern, segons el document al què ha tingut accés l'ACN i que es tractarà avui a la taula de partits al Parlament per abordar com han de ser les eleccions. Recomana que tampoc hi hagi passejades dels líders polítics per carrers ni mercats, ni contacte físic i es demana evitar la distribució en mà de material de propaganda. De fet, es recomana fomentar els actes telemàtics.



El protocol establert s'haurà d'anar revisant i adaptant en funció de la situació epidemiològica. En tot cas, al document planteja no celebrar actes electorals massius amb públic i tampoc els que comportin interacció amb grups de població i contacte físic. S'evitaran així els tradicionals passejos pels carrers de barris, entre terrasses o per mercats que permetien als partits acostar-se a la ciutadania. En cas que els partits considerin "imprescindible" fer una comitiva itinerant, caldrà que ho sol·licitin expressament al Procicat perquè ho aprovi o ho denegui. El Procicat també haurà de donar el seu vistiplau als partits que vulguin distribuir material en paper en mà durant els actes.

Pel que fa als mítings, es prioritzaran els actes a l'aire lliure. En cas que se celebri un acte en espais tancats, cal garantir una ventilació adequada. Els assistents s'hauran de registrar per poder-hi assistir i els seients estaran preassignats. La distància mínima entre assistents serà d'un metre, excepte entre membres d'una mateixa bombolla. El document assenyala que els aforaments màxims possibles, si no hi ha mesures especials, són els que reculli la normativa vigent, tant pel que fa a l'aire lliure com en espais tancats. El text planteja que no es pugui, tampoc, consumir aliments o begudes als actes.



També s'haurà d'establir mesures de control en entrades i sortides que evitin aglomeracions. Així, s'aconsella que hi hagi diverses portes d'accés, entrades i sortides esglaonades o circulació amb sentit únic. Hi haurà gel hidroalcohòlic per garantir la higiene de mans a les entrades, es controlarà l'ús obligat constant de la mascareta i no es permetrà el consum d'aliments ni begudes en els actes. Tampoc es fomentaran els càntics ni els crits en espais tancats i la música no sonarà en un volum alt per garantir una bona acústica que permeti espaiar al màxim els assistents a l'acte.



Les intervencions als mítings seran individuals i, abans i després de cada orador, es desinfectaran el faristol i els micròfons. Les encaixades de mans o les abraçades no es permetran. Els oradors utilitzaran la mascareta per parlar "com a element de sensibilització". Pel que fa als actes electorals, s'estableix que s'hauran d'adequar a les mesures de restricció per contenir el brot de la covid-19 que hi hagi a cada municipi.

Sense distribució de material en mà

Ni díptics, ni caramels ni globus amb els logos dels partits. El protocol aconsella evitar la distribució en mà d'aquest tipus de material. Sí que es considera viable la distribució de paperetes i sobres de votació per correu postal per facilitar que els votants ho portin de casa i evitin agafar-los al centre de votació. De fet, el document demana potenciar i facilitar el vot per correu per reduir la mobilitat el dia de la votació. I s'anima els partits a incentivar portar la papereta i sobre de votació des de casa. Caldrà incloure un missatge clar en totes les campanyes informatives institucionals que reculli aquestes dues idees.



Les paradetes previstes pels partits a diferents punts del país per repartir material electoral hauran d'estar, preferiblement, a l'aire lliure. Cal minimitzar el temps d'atenció, garantir les distàncies i situar tanques o cintes que evitin aglomeracions. Les trobades amb militants o votants s'hauran de fer en espais oberts i, en cas que siguin organitzades, complir amb les mateixes mesures previstes per als mítings.



El Procicat ja ha aprovat un document sobre l'adequació dels col·legis electorals i procediment de vot per al 14-F. S'hi estableix que s'utilitzaran pavellons o altres espais amplis similars que permetin garantir un mínim de 2,5 metres quadrats per persona. El document també diu que s'utilitzaran espais alternatius a les escoles i que, en cas que no hi hagi alternativa, els centres educatius només seran col·legis electorals si hi ha una "desinfecció acurada". A dins de les seus electorals es preveu un mínim de dues cues per votar. Una d'específica per a col·lectius vulnerables i una altra per a la resta de votants. Es faran tests antígens a tots els membres de la mesa.