Així serà la Setmana Medieval de Montblanc, que arrenca divendres

La festa medieval per excel·lència de Catalunya torna aquest cap de setmana amb més novetats que mai. Montblanc (Conca de Barberà) acollirà a partir de divendres la 36a edició de la Setmana Medieval, que enguany s'allargarà un dia més coincidint amb el pont de l'1 de maig, que cau en dilluns. Durant deu dies, els carrers i carrerons de la capital de la Conca de Barberà s'ompliran de paradetes amb productes artesans, personatges d'èpoques medievals i espectacles per a tots els públics.

Aquest any, el certamen comptarà amb una representació de la llegenda de Sant Jordi actualitzada, amb nou guió, nova trama, música i projecció d'un mapping a les espectaculars muralles de Montblanc. El primer dia que es farà l'espectacle serà el dissabte a les 21:00 hores i totes les entrades ja estan exhaurides.

Entre les novetats, també trobem la nova ubicació de l'entrega de la rosa, que es trasllada al passeig Joan Martí i Alanís (El Foradot) el diumenge a les 18:00 hores, i que permetrà que un miler de persones puguin seguir l'acte.

Més espectacles familiars

La programació d'actes arranca el divendres amb la inauguració de l'exposició Història i llegenda, i més tard, tindrà lloc el pregó a càrrec de la companyia montblanquina Factoria Bram, seguit del Dracum Nocte i el Correfoc amb el drac de Montblanc, entre d'altres figures populars. Al llarg de la setmana, s'han organitzat diverses conferències i al cap de setmana s'han concentrat els tallers i espectacles familiars, que enguany s'han duplicat.



D'altra banda, es manté el Mercat de Vins i Caves de cellers de la DO Conca de Barberà a la plaça de Santa Maria, i la mostra d'oficis i el mercat medieval a la plaça Major i als carrers del voltant, a més a més, de l'escola cavalleresca i del campament de poble. Com no podia ser d'una altra manera, el dia més multitudinari serà el diumenge, que coincideix amb la diada de Sant Jordi.

Durant el dissabte també hi haurà la recepció oficial als representants de la festa de Sant Jordi Draaksteken, que se celebra a la ciutat de Beesel. Aquest municipi dels Països Baixos celebra, cada set anys, fan una festa dedicada a la llegenda de Sant Jordi, semblant a la Setmana Medieval de Montblanc, i és per això que enguany se'ls ha volgut convidar, de la mateixa manera que una representació de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi visitarà a l'agost la festa holandesa.