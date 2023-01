Així sona 'Citant Mercè Rodoreda', la primera cançó del nou disc dels Amics de les Arts

Els Amics de les Arts tornen a l'acció amb Citant Mercè Rodoreda, el primer senzill del nou disc. Després de publicar dues nadales el passat novembre, una amb l'Orfeó Català i l'altra amb In Crescendo, el grup català abraça altre cop el seu estil pop amb base electrònica per parlar sobre l'autoestima. I ho fa barrejant els seus versos propis amb cites dels llibres de Mercè Rododera La Plaça del Diamant, El Parc de les Magnòlies o Quanta Guerra. Amb això, el títol de la cançó no pot ser més honest.

La sortida de la cançó a totes les plataformes d'àudio ha sigut durant la matinada d'aquest divendres, i ha estat acompanyada del llançament del videoclip oficial, dirigit per Marc Pujolar i rodat en part a la Biblioteca Nacional de Catalunya. Aquest tema, buc insígnia d'Els Amics de les Arts de cara al nou àlbum, parla sobre l'autoestima de forma "allunyada de proclames i frases grandiloqüents" i està escrit "des de la intimitat, des d'on es prenen les decisions més complicades i transformants", segons ha explicat el grup en un comunicat.

Citant Mercè Rodoreda és el primer tema del nou àlbum, que com ja es va anunciar, portarà per nom Allà on volia i té prevista la seva publicació completa el 10 de març. El disc es publicarà sota el segell Pistatxo Records, i suposarà el retorn del grup cap al model d'autogestió i producció després d'una època on ha treballat al costat dels grans segells nacionals i internacionals. Es presentarà el proper 6 de maig a la sala Razzmatazz, on ja ha anunciat concerts, i al festival Canet Rock, que se celebrarà l'1 de juliol al Pla d'en Sala, a Canet de Mar.

El disc comptarà amb col·laboracions musicals dels cantants Andrea Motis i Marco Mezquida, i el disseny de la portada ha anat a càrrec del dissenyador Xavi Martín.

L'àlbum Allà on volia estarà produït i mesclat pel productor escocès Tony Doogan, qui també ha treballat amb Mogwai, Belle & Sebastian i Snow Patrol entre d'altres. D'aquesta manera, Doogan tancarà la trilogia de la banda, formada pels últims tres treballs: Un estrany poder (2017); El senyal que esperaves (2020) i Allà on volia (2023). El màster ha anat a càrrec de Frank Arkwright i s'ha dut a terme des dels estudis Abbey Road de Londres.