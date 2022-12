El nou disc d'Els Amics de les Arts es titularà 'Allà on volia' i sortirà el 10 de març

Els Amics de les Arts publicarà el 10 de març el seu sisè disc, titulat Allà on volia, tindrà vuit cançons i està produït per la productora escocesa Tony Doogan. Es presentarà al Festival Strenes de Girona el proper 6 de maig i sonarà a la sala Razzmatazz, on ja ha anunciat concerts, i al festival Canet Rock, que se celebrarà l'1 de juliol al Pla d'en Sala, a Canet de Mar.

El disc comptarà amb col·laboracions de la cantant Andrea Motis i Marco Mezquida. No és l'única col·laboració. El primer single, anomenat Citant Mercè Rodoreda, del sisè àlbum dels Amics de les Arts sortirà a principis de gener. El disseny de la portada ha anat a càrrec del dissenyador Xavi Martín.



Amb més de quinze anys de trajectòria, Els Amics de les Arts s'ha convertit en un dels principals grups de música del panorama musical català amb èxits com Les meves ex i tu, Monsieur Cousteau, 4-3-3 o Jean-Luc. Per a aquesta nova gira, Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Daniel Alegret han preparat un repertori centrat en els nous temes i els grans èxits del grup català.