Així vol millorar el nou Govern els serveis públics de Catalunya

Tenim uns serveis públics d’excel·lència que cal transformar: per protegir-los, per posar el ciutadà al centre i per respondre avui a les demandes de demà.



Als treballadors públics, dir-los que tindran el Govern al seu costat. No acompanyar-los en aquest canvi és menystenir-los. pic.twitter.com/Qhr66CuNti