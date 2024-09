Illa reivindica la "diversitat" de Catalunya i "serveis públics d'excel·lència" en el seu primer discurs de la Diada com a president

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat "serveis públics d'excel·lència", una "societat civil dinàmica" i "la tercera fortalesa de Catalunya: la seva diversitat". Ho ha dit en el seu primer discurs de la Diada Nacional com a cap de l'executiu, que ha estat emès aquest dimarts al vespre. El president del Govern socialista ha insistit en que l'Onze de Setembre és un dels "dies més significatius" del calendari del país i que "pertany a tots els catalans i a totes les catalanes".

Illa ha situat com a prioritat que els serveis públics "recuperin l'excel·lència que els ciutadans i ciutadanes mereixen". I ha posat en relleu la necessitat de "garantir l'accés a l'habitatge, sobretot als joves, uns salaris dignes per als treballadors i treballadores, i la plena igualtat entre homes i dones". En aquesta mateixa línia, ha apostat per tres premisses bàsiques per fer front als reptes: "generar prosperitat compartida, governar amb les prioritats correctes i governar per a tothom".

"Catalunya és i ha de ser un projecte col·lectiu que ens vinculi a tots i a totes sense distincions", ha indicat el president aquest dimarts. El cap de l'executiu ha subratllat la importància de "posar l'accent en allò que ens uneix" en un context global de canvi i ha fet una crida a "confiar en nosaltres mateixos, en Catalunya i la seva pluralitat". "La Diada és un bon moment per mirar el futur amb optimisme i amb esperança", insisteix en el missatge.

Al mateix temps, el cap de l'Executiu admet que "no podem tancar els ulls a la realitat del fenomen migratori", recorda que el país "sempre ha estat terra d'acollida i solidària", i confia que "ara tornarà a ser exemplar". "Ciutadans i ciutadanes de Catalunya: tothom que ve a millorar Catalunya és català. Amb els mateixos drets i els mateixos deures que tenim tots nosaltres", ha remarcat en un altre moment.

El Monestir de Poblet i l'Abadia de Montserrat

El president català també ha remarcat que "venim de lluny", i ha aprofitat per recordar que darrerament ha reunit el Govern al Monestir de Poblet i ha estat a l'Abadia de Montserrat per inaugurar amb el pare abat i la comunitat benedictina els actes del Mil·lenari. "Dos referents, Poblet i Montserrat, que ens recorden les nostres arrels i ens projecten al futur", ha dit.

D'altra banda, Illa també ha tingut unes paraules de record per a les víctimes de l'atemptat de Nova York de l'11 de setembre de 2001, ara fa ja 23 anys. I també ha enviat "una abraçada afectuosa a la comunitat xilena" en l'aniversari de la mort de Salvador Allende, l'11 de setembre de 1973, "símbol de la defensa de la democràcia".

Retorn al Palau de la Generalitat

El missatge s'ha emès al costat de les quatre columnes de la Llotja de llevant del Palau de la Generalitat amb la idea d'evocar les quatre barres de la senyera. Al fons, s'observa el bust de Josep Tarradellas, de l'escultor Josep Maria Subirats, un element per "reivindicar la seva figura i la seva capacitat de diàleg i perseverança", sosté el Govern. Illa retorna d'aquesta forma el discurs al Palau després que el seu antecessor, Pere Aragonès, fes una tria d'escenaris exteriors amb simbolisme, com ara una escola o la seu de l'Institut d'Estudis Catalans.