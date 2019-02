Alamany s'acomiada de Catalunya en Comú amb fortes crítiques al partit i, de moment, mantindrà l'acta de diputada

La diputada Elisenda Alamany, acompanyada del també diputat Joan Josep Nuet, ha explicat aquest dimecres els motius pels quals deixa de formar part del grup de Catalunya en Comú Podem. "Els comuns no han estat contundents amb la repressió mentre jutjaven el Govern del nostre país. La principal obsessió dels comuns era que els partits independentistes votessin els pressupostos", ha dit des del Parlament, per afegir que considera que el partit no ha estat a l'altura.



Tot i abandonar el partit amb el que va ser escollida, Alamany de moment es mantindrà com a diputada i passarà al grup mixt com a parlamentària no adscrita. En qualsevol cas, no descarta renunciar a l'acta, com li reclama la formació, però la decisió es prendrà col·lectivament a Sobiranistes. L'altre gran impulsor de la plataforma, Joan Josep Nuet, ha explicat que EUiA obrirà un debat sobre el seu paper dins de Catalunya en Comú.



La diputada ha parlat de "purgues" dins la formació, que assegura ha fet un procés de "neteja literal de persones" en els darrers mesos. La que va ser número dos de l'excap de llista Xavier Domènech per a les eleccions del 21-D ha assegurat que els comuns han fet "un canvi de rumb" i "un canvi de l'ideari fundacional dels comuns per la porta del darrere", ha arribat a dir.



Segons Alamany, el partit s'ha "empetitit" i no ha respost correctament al sorgiment de candidatures municipals que s'han creat al marge de Catalunya en Comú -com ara les de Girona, Badalona, Sant Boi de Llobregat o Cerdanyola del Vallès, entre d'altres-. La diputada considera que aquest fenomen ha aflorat quan han topat "amb partits canviats de nom", en referència a ICV, amb qui aquestes candidatures s'enfrontaran durant els comicis del 26 de maig.

Tot i la dura crítica i arribar a afirmar que la formació es troba en "fallida", Alamany creu que la construcció d'una hegemonia "sobiranista i d'esquerres" segueix sent vàlida i que treballarà perquè sigui possible: "Els comuns són un projecte, no un partit només. Aquesta funció no pot quedar orfena", ha dit.



Qui també ha parlat ha estat Nuet, que ha explicat que seguirà formant part de Cataunya en Comú Podem: "Em dec a un debat col·lectiu una mica més complex", ha dit. Nuet ha anunciat que s'obrirà un debat tant a EUiA -formació de la qual n'és el líder- com a Comunistes per analitzar la crisi dels comuns. En aquest procés es decidirà si aquestes organitzacions seguiran formant part o no de l'òrbita dels comuns. "Estem en un moment històric. No es poden prendre decisions petites, s'han de prendre decisions grans", ha afegit Nuet, qui s'ha mostrat en sintonia amb l'anàlisi d'Alemany.