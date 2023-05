Albiol fa fora uns agents de la Policia de la inspecció d'un immoble ocupat perquè "ja me n'encarrego jo"

Que a Catalunya el Partit Popular ha posat tota la carn a la graella per recuperar l'alcaldia de Badalona, amb Xavier García Albiol al capdavant, és de sobres conegut. Albiol anhela la majoria absoluta que li permeti sustentar la vara de comandament ja que sense ella ho tindrà summament difícil i per això ha desenvolupat una estratègia d'ampli espectre amb una campanya sota el lema de "Badalonisme" i amagant les sigles del PP. Però no li han de sortir del tot els comptes darrerament perquè el candidat del PP ha recuperat alguns dels seus principals 'hits' del populisme que el va caracteritzar històricament a les campanyes electorals: com eren la suposada lluita contra l'ocupació il·legal, la seguretat i la immigració amb tints xenòfobs.

Aquest és el cas de l'episodi que es va viure el dia 26 d'abril a un immoble de l'avinguda Ros i Güell del barri de Bonavista de Badalona on consta un pis ocupat. Albiol s'ha presentat diverses vegades per gravar vídeos de campanya a l'interior del portal d'aquest edifici i fent referència a l'ocupació. Però el més inaudit del cas és que en l'episodi del dia 26 d'abril en què agents dels Mossos es van personar per un avís de conflicte veïnal al respecte de l'ocupació d'un pis, Albiol va ordenar als policies que marxessin al·legant que "ja me n'encarrego jo". En una evident maniobra d'actuar com si fos autoritat municipal competent quan el cap de files del PP a Badalona és a l'oposició i va deixar l'alcaldia el 8 de novembre del 2021.

Albiol va afegir encara més llenya al foc després de l'actuació policial amb un vídeo molt crític cap als agents a qui acusa de "no defensar els veïns front els ocupes" de l'immoble. A l'informe de l'actuació policial d'aquell 26 d'abril -que consta a la Direcció General de la Policia del Departament d'Interior de la Generalitat- a què ha tingut accés Públic es fa constar que la intervenció es va iniciar a les 20.31 i va durar poc més d'una hora, fins a les 21.36.

L'encapçalament de la missió figura com a "conflicte veïnal per ocupació i instal·lació elèctrica en mal estat" i defineix la situació com de "discussió verbal". Els agents fan constar a l'informe que, encara que una veïna "en un primer moment havia dit que els ocupes els havien agredit, finalment ha manifestat que no era veritat". El propi Albiol explica que el pis ocupat està habitat per una família amb infants menors d'edat.

Albiol als agents: "marxeu que ja m'encarrego jo"

"L'exalcalde de Badalona estava juntament amb un regidor i els han manifestat que marxessin que ja se'n feien càrrec ells"

El més xocant del cas és que la relació que l'informe dels agents fa de la presència del candidat del PP, Xavier García Albiol, assegura que en arribar la patrulla a l'immoble "l'exalcalde de Badalona estava juntament amb un regidor i els han manifestat que marxessin que ja se'n feien càrrec ells".



La patrulla policial "ha intervingut i es tracta d'un bloc amb pisos ocupats que ja està judicialitzat" afegeix l'informe. Un episodi que podria tractar-se en el cas d'Albiol d'una presumpta "obstrucció a l'autoritat" o presumpta "suplantació d'autoritat competent", segons algunes fonts jurídiques consultades, en funció de com es van desenvolupar els fets. I que remarca el concepte patrimonial que té Albiol de la quarta ciutat de Catalunya, juntament amb una actitud autoritària, que li ha donat el sobrenom en alguns sectors del "xèrif de Badalona".

L'informe policial explica que l'actuació policial es va produir arran de dues trucades amb acusacions encreuades. Una per part d'una persona vinculada al pis ocupat que denunciava el tall del subministrament d'aigua potable per part dels veïns de la comunitat i una altra d'una testimoni que alerta al mateix temps d'una discussió entre una veïna de l'immoble i un dels ocupants.

L'informe indica que la tasca dels agents va ser de "mediació i assessorament" i certifica que els ocupes "s'han enganxat a la llum i la instal·lació es troba en unes condicions molt perilloses". L'informe també fa constar que la patrulla en qüestió "ha informat de la perillositat de la instal·lació elèctrica en aquestes condicions" i que "el regidor de l'ajuntament –que acompanyava Albiol– ha informat que ja ha parlat amb serveis socials per solucionar aquest tema".

Malestar per les crítiques a l'actuació de la Guàrdia Urbana

Albiol ha seguit l'estela del dirigent de l'extrema dreta de Vox, Javier Ortega Smith, que va fer viral un vídeo enfrontant-se a persones d'un immoble ocupat. El mal estat de la instal·lació elèctrica per la connexió irregular de l'immoble ocupat de l'avinguda de Ros i Güell ja va propiciar un primer vídeo de García Albiol gravat des de l'interior de l'edifici al quadre de comptadors alertant de possibles morts en cas d'incendi.

Situación de peligro para los vecinos de un bloque de viviendas del barrio de #Bonavista. #Badalona pic.twitter.com/Ubrv4IGPdE — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) April 26, 2023

Però a més de l'episodi, el candidat del PP també ha difós un nou vídeo amb fortes crítiques també als agents de la Guardia Urbana i greus acusacions contra el govern municipal que han generat un fort malestar al cos policial badaloní.

Albiol: "El govern municipal tan progressista que tenim ha enviat la Guàrdia Urbana i no han defensat els veïns davant dels ocupes"

Segons la versió d'Albiol relatada des del mateix interior de l'armari de comptadors, "el govern municipal tan progressista que tenim ha enviat la Guàrdia Urbana i no han defensat els veïns davant dels ocupes". Segons Albiol, el Govern municipal va donar instruccions a la Guàrdia Urbana perquè diguessin als veïns "que no se'ls acudeixi canviar el pany -de la porta del carrer de l'edifici- no fos cas que els ocupes no puguin entrar i sortir i que no se'ls acudeixi als veïns canviar el pany de la porta dels comptadors i que en cas de canviar-lo hauran de donar una clau als ocupes".

El Govern municipal desmenteix i recorda que el cas està judicialitzat

Fonts del Govern municipal de Badalona desmenteixen categòricament que donessin cap instrucció. Les mateixes fonts recorden que aquest és un cas judicialitzat, que no és possible actuar sense l'autorització judicial i lamenten i critiquen la instrumentalització populista i electoralista que fa García Albiol de la situació.

Des del Govern municipal recorden que durant l'etapa d'Albiol com a alcalde també es donaven situacions d'ocupació d'immobles i que són conscients d'una problemàtica complexa a la qual cal fer-hi front però des del respecte a la legalitat vigent i als processos judicials en curs, sense populismes que afegeixin crispació a la conflictivitat veïnal que això genera. De fet, cal recordar que l'incident més greu en un edifici ocupat a Badalona es va produir sota l'alcaldia d'Albiol amb la mort de cinc persones després de l'incendi a la nau industrial en què habitaven en condicions molt precàries.