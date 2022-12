 'Alcarràs' i 'Un año, una noche', les pel·lícules amb més nominacions als Gaudí

Alcarràs, de Carla Simón, i Un año, una noche, d'Isaki Lacuesta, lideren les nominacions de la quinzena edició dels Premis Gaudí amb 14 estatuetes cada una. Les segueixen Pacifiction, d'Albert Serra, amb 11 nominacions; Suro, de Mikel Gurrea, amb 10; i Los renglones torcidos de Dios, d'Oriol Paulo, nominada a 8 categories. La gala del festival de l'Acadèmia del Cinema Català tindrà lloc el 22 de gener al MNAC. Aquesta edició inclou com a novetats les categories de millor direcció novella, millor interpretació revelació i millor guió adaptat.

El film de Carla Simón, que el febrer va fer història al endur-se l'Os d'Or a la Berdinale i que aquest cap de setmana es va quedar sense estatuetes als Premis Europeus de Cinema, ara està nominada en la majoria de categories importants dels Premis Gaudí: millor pel·lícula, direcció i guió original. Però no opta al guardó de millor actor o actriu protagonista.

Per la seva banda, Un año, una noche aconsegueix nominacions importants com guió adaptat, direcció i pel·lícula en llengua no catalana, a més de tenir els seus dos protagonistes nominats a millor actor i actriu, l'argentí Nahuel Pérez Biscayart i la francesa Noémie Merlant, i també Enric Auquer com a millor actor secundari.



Millor pel·lícula

A la categoria de millor pel·lícula competiran quatre produccions en llengua catalana: Alcarràs, de Carla Simón; Suro, de Mikel Gurrea; Nosaltres no ens matarem amb pistoles, de Maria Ripoll, i El fred que crema, primer llargmetratge de ficció de Santi Trullenque. Estan nominades a millor pel·lícula en llengua no catalana els films Un año, una noche, d'Isaki Lacuesta; Pacifiction, d'Albert Serra; La maternal, de Pilar Palomero, i Mantícora, de Carlos Vermut.

Una seqüència de la pel·lícula 'Suro'. — AContracorriente Films

De totes les candidates, un total de 27 produccions catalanes es disputaran els guardons de l'Acadèmia del Cinema Català i per tercera vegada consecutiva, els Gaudí tornen a recollir unes nominacions amb una presència majoritària de dones finalistes, assolint un 53%.

Millor direcció

Pel que fa a la millor direcció, se'l disputaran quatre directors que ja han aconseguit aquest premi en anteriors edicions dels Gaudí. Albert Serra, per Pacifiction; Carla Simón, que ara ho fa per Alcarràs; Isaki Lacuesta, que està nominat per Un año, una noche, i Pilar Palomero, que és ara candidata per La maternal.

A la categoria millor direcció novella hi competiran quatre cineastes debutants, tres dones i un home: Avelina Prat, per Vasil; Carlota González-Adrio, per La casa entre los cactus; Laura Sisteró, pel documental Tolyatti Adrift, i Mikel Gurrea, director de Suro.

Millor actor i actriu

La categoria de millor protagonista femenina se la disputaran quatre actrius ben reconegudes: Anna Castillo pel seu paper a Girasoles silvestres; Bárbara Lennie, per Los renglones torcidos de Dios; Vicky Luengo, per Suro, i l'actriu francesa Noémie Merlant, per Un año, una noche.

Vicky Luengo i Pol López, protagonistes de la pel·lícula 'Suro'. — AContracorriente Films

La categoria de millor protagonista masculí estan nominats l'actor francès Benoît Magimel, per Pacifiction; l'argentí Nahuel Pérez Biscayart, per Un año, una noche; Pol López, per Suro, i Oriol Pla, per Girasoles silvestres.

En la categoria de millor actriu secundària, estan nominades Ángela Cervantes, per La maternal; Montse Oró i Berta Pipó, per Alcarràs, i Anna Castillo, per Historias para no contar, de Cesc Gay.

La categoria de millor actor secundari se la disputaran Alex Brendemühl, per Historias para no contar; Enric Auquer, per Un año, una noche; Eduard Fernández, per Los renglones torcidos de Dios, i Josep Abad, per Alcarràs.

Millor interpretació revelació, guió i documental

Pel que fa a la nova categoria de millor interpretació revelació, es disputaran el Gaudí un actor i tres actrius. Per un costat, Albert Bosch opta al premi per Alcarràs; Xènia Roset, també per Alcarràs; Carla Quílez, per La maternal, i Zoe Stein, per Mantícora.

Pel que fa a la candidatura a millor guió adaptat, Isa Campo, Isaki Lacuesta i Fran Araújo hi opten per Un año, una noche; Raphaëlle Pérez, Carlos Marques-Marcet i Adrián Silvestre estan nominats per Mi vacío y yo. Víctor Sánchez Rodríguez i Antonio Escámez Osuna, ambdós nominats per Nosaltres no ens matarem amb pistoles. I finalment, Oriol Paulo i Guillem Clua opten al nou Gaudí per Los renglones torcidos de Dios.

Pel que fa a millor pel·lícula documental, els acadèmics han triat Cantando en las azoteas, dirigida per Enric Ribes; Oswald. El falsificador, de Kike Maíllo; El sostre groc, dIsabel Coixet, i Tolyatti Adrift de Laura Sisteró.