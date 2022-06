Alejandro Palomas, víctima d'abusos sexuals a l'Església: "La investigació que s'ha posat en marxa és una pantomima"

Com una "pantomima" i una pèrdua de temps i esforços ha qualificat l'escriptor Alejandro Palomas la comissió d'investigació sobre els abusos a l'Església aprovada pel Congrés dels Diputats i que ha recaigut sobre el Defensor del Poble. Tres mesos després de la seva posada en marxa, desvetlla que Tolerància Zero, la plataforma amb què col·labora i a través de la qual canalitza la seva participació, deixarà de col·laborar amb aquesta institució.

"Tant el Defensor del Poble, com els advocats de Cremades & Calvo Sotelo [l'auditoria externa encarregada per la Conferència Episcopal per investigar els abusos sexuals a l'Església] s'han posat en contacte amb nosaltres, però no entenc per què i no hi col·laborarem més, perquè no hi ha voluntat d'arribar a una comissió d'investigació de la veritat", afirma Palomas en conversa telefònica amb Público.

Explica que no es tracta d'inventar res de nou i que el que demanaven les víctimes era que es posés en marxa una comissió amb la missió d'arribar a la veritat, amb mecanismes i poder de decisió per dur a terme allò que s'acordés. "El mateix que hem vist que s'ha fet a altres països. Necessitem una comissió que sigui executiva i no només informativa", afirma.

Tot i això, afegeix, la comissió que lidera el Defensor del Poble no té cap sentit. "Aquesta institució no té capacitat per fer una investigació de tots i cadascun dels casos d'abusos a l'Església. A sobre ara se li ha encomanat investigar el que ha passat a la tanca de Melilla i les desenes de morts. Sincerament, algú creu que amb tot el que té a la seva cartera es pot dedicar a investigar els casos d'abusos a l'Església?”.



Recentment, a més, la Conferència Episcopal va anunciar que no col·laboraria en la investigació sobre els abusos sexuals dins seu, ni tenia intenció d'obrir els seus arxius al Defensor del Poble. "No hi ha interès que hi hagi una investigació de veritat", sentencia Palomas.

"No estic sol ni estic boig"

A finals de febrer passat, Palomas va fer públic els abusos i violacions que va patir quan amb prou feines tenia entre set i vuit anys per part d'un sacerdot del col·legi La Salle de Premià. Aleshores no va voler identificar amb nom i cognoms la persona que en va abusar sexualment. Avui sabem que aquest sacerdot es diu Jesús Linares i que durant dècades va continuar abusant i violant menors a les diverses escoles on la seva congregació el traslladava. El cas de Palomas havia prescrit quan ho va denunciar. Però els abusos es van repetir durant prop de 40 anys. Ara, un cas ha arribat a la justícia. Es tracta d'una jove que s'identifica com a S. per preservar-ne la identitat. És la primera denúncia presentada contra aquest sacerdot que encara no ha prescrit.

Palomas lamenta que S. hagi hagut de passar per aquest tràngol, però afirma que suposa una esperança que el cas segueixi obert i viu, "perquè demostra que hi ha causa i que hi ha intranquil·litat per part dels abusadors i els seus encobridors". També perquè demostra que "no estava sol i sobretot que no estava boig", sentiments que l'han turmentat durant diverses dècades. Però no ho estava i aquests abusos han continuat passant. "Qui em va violar ha continuat fent-ho durant dècades. Mai no ha deixat de fer-ho", explica. S. va denunciar recentment haver estat abusada per Linares entre els anys 2007 i 2008 quan estava en parvularis a La Salle, tal com va revelar Eldiario.es. El sacerdot viu i actualment té 90 anys.

"No conec la S., però entenc que es tracta d'una noia molt jove, cosa que demostra que aquest sacerdot ha continuat violant i abusant de menors fins ara. Que un nena tan jove faci aquesta denúncia i no hi hagi una causa comuna perquè gairebé tots els casos que es coneixen han prescrit, l'ajuda poc a ella ia la justícia en general", explica Palomas.

El col·legi no investiga

Poc després que sortís als mitjans denunciant els abusos sexuals que havia patit de petit, el col·legi La Salle va anunciar que iniciaria una investigació. Tanmateix, no es va tornar a saber res més sobre aquest tema. "Jo continuo esperant una resposta per part de la institució, però el que és clar és que no hi ha cap voluntat de reconèixer els fets, de reparar les víctimes, ni d'assegurar la no repetició", abunda.

"És terrible aquest silenci, quan està demostrat en aquest cas hi ha moltes víctimes i molts nens i nenes que han patit els abusos. Sobre la investigació que va anunciar La Salle no sabem res. Ni tan sols sabem què entenen per investigació. Parlen de seguir les "vies habituals" o les "vies pertinents"… Termes rimbombants que no signifiquen res i que demostren que no han fet ni pensen fer res".



Explica que no li agrada veure ningú a la banqueta dels acusats, però que en aquests delictes hi ha dos culpables clars: qui va fer els abusos i la institució que els va encobrir durant anys. "No sé qui és més culpable", i apunta no només als violadors al si de l'Església, sinó també a les ordres religioses a què pertanyen.