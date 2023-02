Alerta Solidària denuncia que la Policia Nacional feia un any que investigava els militants d'Arran detinguts a Lleida

La Policia Nacional va detenir ahir dimecres sis militants d'Arran a les comarques de Ponent en el marc d'una operació contra l'organització juvenil independentista. Les detencions es van produir al llarg del dia: dos al matí, dos al migdia i els altres dos a la tarda a l'Eix Comercial de Lleida. Els detinguts, que serien veïns del Pla d'Urgell i l'Urgell, estan acusats de pertinença a grup criminal, incendi, danys continuats, ultratge a la bandera espanyola, delicte contra la integritat física i moral, delicte mediambiental i furt.

L'organització Alerta Solidària, que va alertar de les detencions a través de les xarxes socials, ha denunciat que feia un any que la policia espanyola investigava els sis militants d'Arran, tot i que les detencions es van produir "sense previ avís" i "sense haver-los notificat prèviament que tenien un procés judicial obert".

"Nou cas de repressió política i policial de l'Estat"

La portaveu d'Arran, Marina Gispert, afirma que es tracta d'un "nou cas de repressió política i policial de l'Estat cap al jovent d'Arran que té per objectiu criminalitzar-nos i alliçonar-nos". En la mateixa línia s'ha expressat la CUP, que ha qualificat les detencions com "l'enèsima operació repressiva de l'Estat Espanyol" per "criminalitzar i atemorir el moviment popular".

El partit subratlla que es tracta de detencions "sense previ avís ni notificació" dutes a terme per agents de la policia "encaputxats". La formació també lamenta que hagin aparegut detalls de l'operació a la premsa espanyola abans que n'hagin tingut els mateixos detinguts o els seus advocats.

Els anticapitalistes manifesten el suport a Arran i criden a sumar-se a la concentració convocada aquest dimecres al matí davant dels jutjats de Lleida, a l'espera que els detinguts passin a disposició judicial.

Cal recordar que les detencions de militants d'Arran s'han produït dies després de fer-se públic el cas del Policia Nacional infiltrat a moviments populars de Barcelona. Segons va revelar La Directa, l'agent va accedir al centre social La Cinètika, al barri de Sant Andreu, l'any 2020 i va establir relacions sentimentals amb activistes que li facilitaven participar en assemblees i manifestacions.