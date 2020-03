Alfred Bosch dimiteix com a conseller d'Acció Exterior pel cas de presumpte assetjament

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Alfred Bosch, ha presentat la dimissió aquesta tarda com a conseqüència del presumpte cas d'assetjament sexual que ha afectat un dels alts càrrec del departament. "La situació s'ha tornat insostenible en les darreres hores" ha subratllat Bosch en una breu compareixença, sense preguntes, a la seu d'Esquerra Republicana després d'una reunió d'urgència de l'executiva del partit.

Malgrat la destitució de l'alt càrrec, l'afer ha passat factura al fins ara conseller republicà del Govern de la Generalitat per les fortes crítiques rebudes per la gestió del cas a la conselleria. Tant els socis d'ERC al Govern, JxCat, com la resta de partits de l'oposició han demanat durant tot el dia explicacions a Bosch per no activar el protocol de protecció en casos d'assetjament sexual de què disposa la Generalitat. Bosch s'ha limitat a dir que "he intentat resoldre un cas de presumpte assetjament, però no ho he fet prou bé ni prou ràpid".



El cas de presumpte assetjament sexual a algunes treballadores del departament que ha desencadenat la renúncia del conseller d'Acció Exterior havia afectat al cap de gabinet del conseller Alfred Bosch, Carles Garcias. Esquerra Republicana va decidir fa un mes i mig que calia destituir-lo quan la direcció del partit va ser coneixedora del presumpte assetjament, a finals del mes de gener. Es va descartar la possibilitat de reubicar-lo a un altre lloc de feina com sembla que hauria estat la voluntat inicial del conseller, Alfred Bosch. Fet que també ha disparat les crítiques i ha acabat comportant la dimissió del titular d'Exteriors.

Bosch s'ha mostrant "conscient dels valors republicans" que assegura ha volgut preservar. El fins avui conseller ha admès que considera que "faré més servei marxant que quedant-me" i ha assegurat que quan es va incorporar a les files d'ERC per petició d'Oriol Junqueras, fa 9 anys, "ja li vaig dir que no venia a fer nosa". Ha assegurat que la gestió de l'afer s'ha fet amb lleialtat mútua entre ell i Esquerra Republicana i ha lamentat "la indefensió que pugui haver comportat a les dones afectades". Bosch ha valorat positivament el poc més d'un any al càrrec des que va substituir el seu antecessor, Ernest Maragall, i ha destacat com a principal fita la reobertura de delegacions de la Generalitat a l'exterior.

Alfred Bosch ha estat acompanyat en la compareixença per la secretària general adjunta d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, que ha ratificat la posició de fermesa del partit que va comportar la decisió dels republicans de forçar el cessament immediat de l'alt càrrec i de rebutjar la recol·locació del presumpte assetjador. Vilalta va justificar aquesta contundència perquè "no pot haver tolerància amb fets tan greus com el de l'assetjament sexual". La dirigent dels republicans ha recordat que ERC sempre ha estat "autoexigent" en la lluita contra aquestes actituds i ha assegurat que "hem posat el llistó d'exigència molt alt, com sempre l'hem tingut" perquè no podem tenir "cap tolerància amb valors que no són republicans". Vilalta ha advertit que des d'ERC exigiran "a tothom, sempre i en tots els casos" que es mantingui aquest llistó alt.

Tant el Departament d'Acció Exterior com ERC han obert procediments interns per esclarir els fets. En un comunicat redactat abans de la dimissió de Bosch, la conselleria ha explicat que la destitució es va fer efectiva al cap de poques setmanes, després de gestionar un "correcte traspàs de funcions". Per la seva banda, ERC també ha emès un text explicant que van iniciar una investigació tan bon punt van conèixer el cas i que s'ha suspès de militància i de tots els càrrecs interns a Garcias.



Segons el departament, es va impulsar una investigació interna després de rebre informacions sobre actituds "masclistes i sexistes" per part del treballador. Com que aquest primer procediment "no va desmentir els fets", continua el comunicat, es va obrir un nou procés intern de forma coordinada amb ERC, que actualment segueix obert. Amb la informació inicial ja es va considerar que els comportaments investigats eren "contraris als valors republicans", motiu pel qual el conseller va destituir el seu cap de gabinet.