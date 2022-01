Algunes cites imprescindibles per gaudir del BCNegra

Prioritzar el caràcter humà i popular del BCNegra és una de les voluntats del seu comissari, l’escriptor Carlos Zanón. Per això en aquesta edició que se celebrarà del 3 al 13 de febrer, el festival dedicat al gènere negre ofereix una programació presencial, amb grans figures del panorama literari internacional amb noms com Don Winslow, Sara Bilotti, Charles Cumming o Irvine Welsh; però també amb noms de l’escena nacional com Toni Hill, Xus González, Silvia Cruz, Jordi Ledesma, Virginia Feito o Tura Soler.

El cartell d'enguany del BCNegra. — ACN

Impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona, el BCNegra d’enguany comptarà amb 112 autores i autors, 42 taules rodones i 53 activitats per a tots els públics. La cita se celebrarà, principalment al Teatre l’Aliança del Poblenou, i també al mític teatre El Molino. Un engranatge molt treballat i que sempre té molt present l’esperit del llibreter i agitador cultural Paco Camarasa, responsable d’engegar aquest festival el 2005 i que va empènyer la fantàstica llibreria Negra i Criminal durant molts anys.

"Creiem essencial l’aportació literària per compondre relats que ens expliquin què ens està passant i, alhora, ens ajudin a imaginar un futur que no sigui només l’apocalíptic. Creiem que la novel·la negra té molt a dir en aquest sentit. Per això, portem creadors del gènere i fronterers perquè ens ajudin en aquest 'aquí, demà', una frase que, d’adolescents, dèiem quan acabàvem de conèixer algú i el volíem tornar a veure. Al mateix lloc que avui, però demà. Necessitem futur, necessitem relats, necessitem apagar la màquina i encendre l’ésser humà", assegura Carlos Zanón, que vol emfatitzar el missatge de reivindicar l’ésser humà enfront de la tecnologia.

L’homenatge a dos escriptors pioners del gènere a l’Estat espanyol com Francisco González Ledesma i Manuel Vázquez Montalbán, la reivindicació del personatge de Petra Delicado, l’anàlisi del mètode Simenon, la presència de Don Winslow al festival i les rutes literàries, són algunes de les cites imprescindibles del BCNegra d’enguany que no evitarà temes com la xenofòbia, el ressorgiment de l’extrema dreta o les desaparicions.

Homenatge a González Ledesma i el seu comissari Ricardo Méndez

El BCNegra s’inaugura el dijous 3 de febrer, a la Biblioteca Jaume Fuster amb l’exposició "Expedient González Ledesma". González Ledesma va crear personatges memorables com el comissari Méndez, o l’advocat Silver Kane. Després d’inaugurar la mostra, Enric González Torralba, Victoria González Torralba, Joaquim Roglan Llop, Jordi Sierra i Fabra, parlaran de l’escriptor, dels personatges, de les seves cròniques, i de la seva obra en general. La mostra es podrà visitar fins al 3 d’abril de 2022.

Recordant a Vázquez Montalbán

Manuel Vázquez Montalbán també serà el protagonista d’una taula rodona que comptarà amb grans coneixedors de la seva obra com Àlex Martín Escribà, professor de llengua i literatura catalanes i codirector del Congrés de Novel·la i Cine Negre de la Universitat de Salamanca; l’escriptor Hernán Migoya, autor de guions de còmic en l’adaptació de les seves obres; Josep Saval Fernández, autor de Vázquez Montalbán, una biografía revisada, i George Tyras, catedràtic de literatura espanyola contemporània, traductor i amic de Montalbán. La responsable de moderar l’acte és la periodista Rosa Mora i la cita serà el dissabte 5 de febrer al Molino a les 17h.

Don Winslow, premi Pepe Carvalho

Dijous, 10 de febrer, a les 18 hores, al Saló de Cent, tindrà lloc la cerimònia de lliurament del Premi Pepe Carvalho, que enguany reconeix la trajectòria literària de l’escriptor Don Winslow. El jurat del premi va subratllar "la capacitat de Don Winslow per a transformar la investigació i la informació en material de creació, per a presentar en format de ficció, cruament, directament, magistralment, alguns dels defectes estructurals de les societats occidentals". La corrupció policial i política, els càrtels de la droga, els seus efectes, la guerra bruta, la hipocresia benpensant són els temes protagonistes de les seves novel·les. Don Winslow també participarà en la conversa que porta per nom Santa Teresa, Roberto Bolaño. La cita serà el dissabte 12 de febrer al Casino de l’Aliança del Poblenou a les 19h.

Reivindicar la Petra Delicado

L’any 1996, Alicia Giménez Bartlett va publicar Ritos de muerte on apareixia per primera vegada Petra Delicado, la detectiu que, enguany, és el personatge d’honor de BCNegra. Giménez Barlett la va crear, farta que les dones de les novel·les negres fossin sempre o víctimes o ajudants d’algú, segones veus sense més possibilitats que donar suport a les indagacions d’un protagonista inevitablement masculí. Però la primera novel·la de l’autora, Exit, és del 1984 i ja hi col·locava les dones al centre de la trama, reclamant el paper que els correspon en la literatura. Amb i d’Alicia Giménez Barlett parlaran, Javier Rivero Grandoso, Pilar Romera i Carlos Zanón. La taula rodona anomenada Les amazones d’Escítia, Heròdot, en la qual hi participaran Alicia Giménez Bartlett, serà el divendres 11 de febrer al Casino de l’Aliança del Poblenou a les 17h.

El mètode Simenon

El prolífic escriptor belga Georges Simenon està d’enhorabona perquè Acantilado i Anagrama s’han aliat per reeditar les seves obres i connectar-les amb el públic més jove. Simenon va crear un univers propi que, en una vetllada de teatre criminal, ara porten a escena l’actor i director teatral Juan Antonio Hidalgo i Víctor Fernández. La representació de El método Simenon serà el divendres 11 de febrer a les 20h al teatre del Casino de l’Aliança.

Rutes literàries molt negres

Enguany tindran lloc dues rutes, "La novel·la de l’asfalt", on grans noms del gènere policial, del periodisme i de la crònica ciutadana rellegiran la novel·la negra escrita sobre els carrers i les places, sobre la Barcelona burgesa i la Barcelona canalla. Per altra banda, quan es compleixen 50 anys de la creació del detectiu Pepe Carvalho, la ruta literària "Rere les passes de Carvalho" li retrà homenatge. Aquesta ruta repassarà alguns dels aspectes més importants del que significava la ciutat, tant per l’investigador privat, com per al seu pare creatiu, Manuel Vázquez Montalbán.