El pròxim 30 de gener arrenca, un any més, i ja en van quinze, un dels festivals literaris més consolidats de la capital catalana: el BCNegra, que s'allargarà fins al 9 de febrer. La ciutat es converteix, un cop més, en un escenari negre atapeït de xerrades, taules rodones i activitats de tots tipus -més de seixanta- amb autors del país i de fora.



El Premi Pepe Carvalho d'enguany per la trajectòria literària se l'ha endut l'escriptor Juan Madrid (Màlaga, 1974), "autor transcendental en la novel·la negra", en paraules del comissari del festival, Carlos Zanón (Barcelona, 1966), que repeteix per tercer cop al comandament del BCNegra després d'agafar el relleu de l'emblemàtic Paco Camarasa, artífex del festival i desaparegut el 2018. Amb el Pepe Carvalho s'ha volgut premiar el compromís literari, polític i ètic de Madrid, que utilitza el gènere negre per explicar què passa a les ciutats i com es narren a si mateixos els personatges que l'habiten. Els llibres del malagueny ha estat traduït a més de 16 llengües.



Una ciutat que s'amaga



La ciutat oculta, aquella a la qual donem l'esquena, aquella que habitem però que també evitem és l'eix central de l'edició d'enguany. "A la ciutat es juga amb la idea de la llibertat: pots fer el que vulguis sense que ningú et trobi. També volíem treballar la mirada del que no mira. Volíem veure la ciutat amb uns altres ulls. El cementiri de Montjuic, el Mercat de la Boqueria o Sant Antoni, llocs on se celebraran alguns dels actes, sovint queden ocults", ha dit Zanón a la roda de premsa celebrada al Teatrino del Conservatori del Liceu, un escenari emblemàtic i "ocult", ja que va ser l'única part del Liceu que no es va cremar el 1994 i en en qual es van examinar estrelles de l'òpera com Montserrat Caballé o Francesc Viñas.



“Hem decidit celebrar la roda de premsa aquí perquè és un lloc molt pertinent, és una part de la ciutat oculta també, ja que normalment no s’hi celebren activitats. Va amb l’esperit del festival, de descobrir allò que està sota terra”. Dues de les activitats estrella seran les visites guiades, "amb sorpreses", als cementiris de Montjuïc i del Poblenou, dos llocs emblemàtics de la capital que solen passar per alt els seus ciutadans i que formen part d’una Barcelona paral·lela, amb un gran valor artístic i arquitectònic.



L'edició compta amb la participació de 100 autors: "La idea és no repetir autors i tenim la vocació de potenciar aquells escriptors i escriptores de casa, però també volem que les taules siguin internacionals i que es barregin amb altres autors i autores d'arreu del món (...) Hem intentat que vinguin autors i projectes que queden fora de les novetats editorials, perquè volem recuperar les arrels del gènere i, alhora, explorar nous territoris. També venen autors i autores fronterers amb el gènere, com Mariana Enríquez o Mònica Ojeda". El BCNegra deixa clar que no vol ser només un mostrari de novetats, sinó que té la ferma voluntat de reivindicar autors, llibres i personatges de la tradició del gènere.

Entre les autores, destaca la presència de la catalana Cristina Fernández Cubas, una de les "millors autores de contes en l'actualitat", en paraules de Zanón, Mariana Enríquez, que es mou en la frontera de la novel·la gòtica, fantàstica i noir o Valèria Correa, l'autora argentina assentada a Madrid que té tots els números per agafar el relleu de les escriptores amb més trajectòria.

Altres activitats



A més de les taules rodones i xerrades en diferents punts de la ciutat (sobretot a la biblioteca Jaume Fuster, el Conservatori del Liceu i els cinemes Aribau), hi ha tota una sèrie d'activitats pensades perquè tota la població participi del festival. Una de les més importants serà l'homenatge a Andrea Camilleri, l'autor sicilià desaparegut recentment i "un dels nostres", com li agradava dir a en Paco Camarasa. També hi ha programada l'exposició "Quan el groc era negre" a la biblioteca Jaume Fuster per recordar la col·lecció La Cua de Palla, la primera col·lecció de butxaca de novel·la negra i política en català. Al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc la ciutadania podrà gaudir d’un cicle del millor cinema negre.



A més a més, l'edició d'enguany pretén resoldre l'assignatura pendent d'arribar als joves lectors. Per aconseguir-ho s'han preparat activitats relacionades amb la lectura de novel·la negra en diferents instituts de la ciutat. “Interrogatori en tercer grau” portarà alguns dels millors autores i autores de novel·la negra a algunes aules; també hi ha programat un club de lectura de novel·la negra juvenil a la Jaume Fuster.



La novel·la negra i criminal, molt consolidada en el món literari, continua tenint una bona salut i la seva expansió no deixa de créixer. Un gènere que no deixa d'evolucionar, mesclant elements d'altres i fent-se cada vegada més gran. En els últims anys, el festival s'ha consolidat i ha demostrat una salut de ferro. L’any passat més de 8.000 persones van assistir a les diferents activitats del festival.