Allau de mostres de condol i d'homenatge per la mort de Núria Feliu

El barri de Sants en particular, Barcelona i Catalunya en general s'ha mostrat commocionat aquest divendres en saber-se la notícia de la mort de la cantant Núria Feliu als 80 anys. La seva popularitat ha fet que les xarxes s'omplissin de comentaris de record i homenatges cap a l'artista. El món de la cultura catalana també ha estat unànime en destacar la pèrdua que suposa el traspàs de la gran dama de la cançó catalana. Nombrosos músics, actors i artistes diversos han expressat a les xarxes socials el dolor per la mort de Feliu. I molts dirigents polítics també s'han sumat a les mostres de condol.

Entre les mostres de condol es poden trobar a les xarxes socials piulades d'entitats com Òmnium Cultural, l'ANC o la Plataforma per la Llengua, artistes com Joel Joan, Sílvia Marsó i molts altres, comunicadors com Miquel Calçada, periodistes com Pilar Eyre, diversos partits catalans, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, Laura Borràs, i institucions com l'Ajuntament de Barcelona o el Departament de Cultura i una llarga llista inesgotable.

Aturada del ple de l'Ajuntament de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha expressat el seu condol, i el de tot el plenari municipal, per la mort d'una "icona" de la cultura barcelonina i catalana com Núria Feliu. Colau ha interromput el ple municipal que s'estava celebrant per expressar aquest condol cap a la família en conèixer la notícia. En declaracions posteriors als mitjans, ha destacat que era una persona molt estimada al barri de Sants i ha afegit que a banda de cantant, actriu i dona polifacètica era una "'santsenca' convençuda". "La ciutat de Barcelona no oblidarà mai Núria Feliu", ha manifestat.

El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, lamenta "profundament" la mort de la cantant catalana Núria Feliu i destaca "la seva aportació a la música, a la cançó i a la cultura catalana". Iceta ha rebut la notícia de la seva defunció aquest divendres al matí en una botiga de discos de Barcelona, des d’on ha recordat que Feliu "ha acompanyat a moltes generacions" i que sempre "ha fet el màxim per la difusió de les nostres músiques i de la nostra llengua". El ministre ha donat el seu sentit condol "als seus familiars i amics i a tots aquells que durant molt de temps han gaudit de la seva obra i de la seva feina".



