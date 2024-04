Alta tensió al Pròxim Orient per l'atac de l'Iran contra Israel, tot i s'han interceptat el 99% dels 300 drons i míssils llançats

L'exèrcit d'Israel ha afirmat que ha pogut interceptar la pràctica totalitat dels prop de 300 míssils balístics, míssils de creuer i drons llançats per l'Iran. "Hem interceptat el 99% de les amenaces cap al territori israelià. Aquest és un assoliment estratègic molt important", ha assegurat aquest diumenge el portaveu de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), Avichay Adraee, en un missatge a X. Tan sols un reduït nombre de míssils balístics van aconseguir penetrar la frontera i causar danys menors a la base aèria de Nafatim. En paral·lel, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha condemnat aquest atac aeri "sense precedents" i ha forçat una reunió d'urgència dels líders del G-7 per "coordinar una resposta diplomàtica", que la presidenta italiana Giogia Meloni, que ocupa la presidència rotatòria del G-7, ja ha convocat per aquesta mateixa tarda per videoconferència.

"Condemno aquest atac de la forma més rotunda possible. Seguint les meves instruccions, i per donar suport a la defensa d'Israel, l'exèrcit dels Estats Units va desplaçar a la regió avions i destructors amb sistemes de defensa contra míssils balístics durant la setmana passada", ha recordat Biden a través d'un comunicat oficial de la Casa Blanca.

"Gràcies a aquest desplegament i a l'extraordinària destresa dels nostres militars, hem ajudat Israel a destruir quasi tots els drons i míssils", ha aplaudit el president dels EUA, que igualment ha fet referència a una conversa telefònica amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, on li ha traslladat "el compromís ferm dels Estats Units amb la seguretat d'Israel".

"Convocaré els líders del G7 per coordinar una resposta diplomàtica unida a l'atac descarat de l'Iran. El meu equip es posarà en contacte amb els seus homòlegs de tota la regió. I ens mantindrem en estret contacte amb els líders d'Israel", ha insistit Biden. "I encara que avui no hem vist atacs contra les nostres forces o instal·lacions, seguirem atents a totes les amenaces i no dubtarem a prendre les mesures necessàries per protegir el nostre poble", ha conclòs el comunicat de la Casa Blanca. El mateix primer ministre Benjamin Netanyahu ha tret pit de l'efectivitat de la defensa aèria israeliana i dels seus aliats. "Hem interceptat, hem parat. Junts, guanyarem", ha sentenciat Netanyahu en un breu missatge a X.

Reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU

De fet, Israel ja ha obert aquest diumenge al matí el seu espai aeri, i també d'altres països limítrofs com Jordània o l'Iraq. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides es reunirà aquest diumenge a la tarda per avaluar la petició d'Israel de condemnar l'atac i qualificar com a "organització terrorista" la Guàrdia Revolucionària de l'Iran.