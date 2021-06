Més de 400 persones, segons els Mossos d'Esquadra, s'han manifestat aquest dissabte al migdia pels carrers del Prat de Llobregat per protestar en contra de les obres de la nova àrea residencial estratègica (ARE Sud) i l'ampliació de l'aeroport. La concentració ha sortit precisament de l'emplaçament on ja s'estan duent a terme els treballs i ha acabat davant de l'Ajuntament del municipi, després de resseguir els principals carrers de la localitat. El col·lectiu considera que l'impacte que tindran els treballs ja en marxa i la previsió de creixement de la infraestructura seran irreversibles, especialment en l'entorn de la Ricarda, una zona humida amb més de 300 anys d'història i que asseguren que és insubstituïble.

Els manifestants s'han concentrat a la confluència de l'avinguda Onze de Setembre i la carretera de la Bunyola, on es troba un dels extrems on ja han començat les obres de la coneguda com a ARE Sud, una ampliació urbanística que denuncien que arribarà fins a 100 metres de la llera del riu Llobregat. "Les obres afecten uns camps situats a l'Àrea Important per a la Conservació de les Aus i la Biodiversitat (IBA) 140 del delta del Llobregat", assenyala Pere Bonet, portaveu de l'entitat ecologista Ni un pam de terra.

"És important la defensa d'aquest espai des d'un punt de vista medi ambiental i paisatgístic, és un error per part de l'Ajuntament i la Generalitat que hagin iniciat les obres per edificar en aquesta zona", afegeix Bonet. Per aquets motiu, fa més d'un any que han iniciat un conjunt de protestes, entre manifestacions, concentracions i una moció al ple de l'Ajuntament, entre d'altres, per reclamar la protecció de l'entorn natural.

El segon front és obert se centra en l'anunci d'AENA d'ampliar la tercera pista de l'aeroport, on si que coincideixen amb l'Ajuntament que cal evitar-ho. En aquest entorn es troba la Ricarda, una reminiscència de l'antic curs del riu Llobregat i amb 300 anys d'història.



Manifestació pels carrers

La concentració ha iniciat amb el repartiments de carxofes conreades a l'entorn agrícola del Prat i lemes contra el president d'AENA, Maurici Lucena, i l'Ajuntament del Prat de Llobregat, entre d'altres. La meitat del recorregut ha coincidit amb el mercat ambulant, on hi ha simulat una parada on hi venien maons i ciment, en referència a l'expansió urbanística prevista al municipi.



La marxa ha acabat a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, on el col·lectiu s'ha concentrat i han fet explotar uns globus pintats amb motius que volien representar l'explosió urbanístic que està vivint la localitat.