El teixit empresarial català ha escenificat aquest dimecres al migdia un bloc conjunt a favor de l'ampliació de l'aeroport del Prat des de l'escola de negocis Esade. Un dia després que el president, Pere Aragonès, anunciés una taula de treball entre els agents implicats en el debat, més de 200 empreses, organitzacions i patronals com Foment del Treball, la Cambra de Comerç de Barcelona o el RACC han demanat no paralitzar les projeccions d'ampliació. En paral·lel entitats ecologistes i el moviment veïnal denunciaven a les portes de l'escola de negocis "la pressió del lobby empresarial català".



"Hem d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Ja s'han perdut prou oportunitats i aquest avió cap a la prosperitat no se'ns pot escapar", ha sentenciat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, l'impulsor de l'acte, en un parlament davant el públic de l'auditori. Sánchez Llibre avisat que "l'acord ha de ser ràpid". "El temps no ens sobra", ha dit, que així i tot ha aplaudit la iniciativa de la Generalitat de crear una taula de diàleg per tractar aquesta qüestió. "Tenim de tot menys temps", ha insistit.



Instants abans, el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, s'ha manifestat en una línia similar i ha advertit que percep una "apologia al decreixement" i que aquesta "acabi guanyant l'opinió pública del país". "El nostre país no es pot permetre no créixer. Advoquem per un creixement sostenible, endreçat, no especulatiu, però creixement", ha subratllat.



D'altra banda, ha insistit que aquesta seria la darrera ampliació del Prat. "Serem capaços de negar a les generacions futures el que les generacions futures han fet per nosaltres?", s'ha preguntat. Faus, a més, han volgut posar en valor l'aposta d'IAG per l'aeroport del Prat ja fa uns quinze anys.

Ecologistes i veïns demanen frenar les obres"

"AENA vol amagar la seva profunda crisi financera amb un deute de 6.704 milions d'euros en plena crisi de l'aviació, crisi que el mateix sector augura que no es recuperarà fins al 2027 i que no pren en consideració els impactes de la crisi climàtica ni energètica", afirmen ecologistes i veïns en un comunicat conjunt que han llegit a les portes d'Esade, abans que iniciés l'acte.



La Plataforma Zeroport, que congrega desenes d'associacions veïnals principalment de Barcelona i l'àrea metropolitana, així com d'organitzacions ecologistes, afirma que les aspiracions d'augmentar l'aeroport no responen als objectius climàtics ni a la lluita contra la desigualtat econòmica i social, amb una obra que consideren "especulativa i innecessària": "L'únic interès està a fer-se amb els 1.700 milions d'euros públics per a constructores i bancs, i mantenir els valors de les accions d'AENA".



Recorden que l'activitat de l'aeroport va generar 2,7 tones de CO2 el 2017 segons dades de Barcelona regional, una xifra que consideren que "augmentaria de forma exponencial" si es dona l'increment en 30 milions de passatgers que pretenen els promotors de les obres.



Per això, reclamen a les administracions públiques implicades -Govern espanyol, Govern de la Generalitat i els Ajuntaments com el de Barcelona o el Prat de Llobregat-, que paralitzin l'allargament de la tercera pista i els altres projectes; que es destinin els 1.700 milions d'euros públics previstos per a les obres als "serveis públics essencials i a la transformació i relocalització de l'economia"; redimesionar AENA per permetre el "tancament d'aeroports que ja eren deficitaris abans de la Covid-19" i la retirada dels projectes urbanístics que afecten el Delta del Llobregat, actualment sota una gran pressió per les grans infraestructures i la falta de protecció ambiental.

El Govern, en un paper de "mediador"

Sobre la taula de treball que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va plantejar en roda de premsa aquest dimarts amb institucions, actors econòmics i moviment ecologista i veïnal per tractar aquesta qüestió, la Plataforma Zeroport considera que el Govern no hauria de jugar un rol de "mediador": "Creiem que el Govern no hauria de tirar pilotas a la taula. Aquí el que es tracta és de responsabilitat política", valoraven. Consideren que evitar l'augment de l'aeroport és l'única manera de respondre a les obligacions climàtiques de l'Executiu.



En paral·lel, Aragonès s'ha afrontat al debat que ha generat la seva proposta al ple del Parlament, amb al·lusions de la CUP, qui li han demanat un posicionament més ferm en contra de l'ampliació, i del PSC, qui pressionava a favor de les obres.