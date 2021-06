El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparegut en la seva primera roda de premsa després d'un Consell Executiu un cop investit el nou Govern. Moments abans es coneixia l'últim nom, el de la portaveu del Govern, que aquest cop serà un perfil professional i no polític. L'ocuparà la periodista Patrícia Plaja, excap de comunicació dels Mossos d'Esquadra coneguda per la seva gestió de la informació durant la crisi dels atemptats del 17 d'agost de 2017. "Volem compartir una nova manera de comunicar, traient un pes polític a la comunicació", ha explicat Aragonès. Durant la compareixença, el president ha anunciat una de les seves primeres apostes al Govern: la convocatòria d'una taula de treball per arribar a un consens sobre l'ampliació de l'aeroport. "No és una qüestió binària, per tant no ens podem posiciona en un sí o no", ha dit.



El republicà ha anunciat que el Govern instarà a participar-hi l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament del Prat de Llobregat, el Govern espanyol, AENA, les administracions gestores dels altres aeroports catalans, els agents socials i econòmics, i el moviment ecologista i veïnal. Aragonès també buscarà la participació d'institucions comunitàries, les mateixes que van penalitzar les administracions espanyola i catalana per no haver atès les obligacions en matèria de protecció mediambiental que la Comissió Europea havia requerit per l'ampliació d'infraestructures al Delta del Llobregat.



"Hi ha la voluntat de generar consens i buscar un acord transversal. L'aeroport fa una aportació extraordinària en la prosperitat econòmica del nostre país, però també necessitem una solució que protegeixi la biodiversitat, que s'enfoqui en la concepció d'un model econòmic que protegeixi el planeta i la natura", ha dit. Demà se celebrarà un acte amb més de 200 entitats empresarials a favor de l'aeroport, entre les quals hi ha la Cambra de Comerç de Barcelona, Esade, Foment del Treball o PIMEC i a la qual també assistirà el nou vicepresident del Govern, Jordi Puigneró.



En els darrers dies, l'Ajuntament de Barcelona també ha tornat a marcar posició en contra de l'ampliació de l'aeroport, després d'anunciar la seva proposta de limitar els vols amb una duració menor a vuit hores i impulsar els trajectes ferroviaris.

Taula de treball per evitar desnonaments

Aragonès també ha anunciat una altra taula de treball per "evitar els desnonaments" i donar compliment al pacte amb la CUP en aquesta matèria, amb qui ha dit que comptaran en aquest procés. Hi participaran les conselleries de Presidència, Vicepresidència, Interior i Drets Socials per tal de revisar els protocols en els estadis més previs de l'emergència habitacional. A més, Aragonès ha assegurat que també vol impulsar la seva interlocució amb el poder judicial a través del president del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya (TSJC): "Ells han de formar part també de la solució".

Aragonès accepta reunir-se amb Sánchez

Durant la compareixença, Aragonès s'ha referit a la proposta del president espanyol, Pedro Sánchez, qui va instar a fer una reunió prèvia abans de la posada en marxa de la taula de diàleg. "No em sembla malament, al contrari, fer una primera reunió amb Sánchez per donar inici a la taula de negociació, però també amb molts altres temes", com ara el mateix conflicte envers l'ampliació de l'aeroport o els fons Next Generation, segons ha mencionat el president, tot fent referència a la taula bilateral que planteja l'Estatut d'Autonomia i que també s'haurà de reactivar. De moment, els equips estan "quadrant agendes" per fer una primera trucada, tot i que espera que es pugui convocar aquesta trobada pròximament.



Sobre la taula de negociació, Aragonès ha afirmat que no detallaran qui representarà el Govern de la Generalitat fins que no hi hagi data, després que aquest dilluns la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, anunciés que el partit vol que hi vagi el seu líder a la presó, Oriol Junqueras. "Una mesa de Govern a Govern és el que està plantejada, i un cop plantejada serà el Govern de Catalunya la que decidirà quines persones el representen", ha resolt.



Durant la compareixença, Aragonès s'ha referit als indults que planen sobre el Govern espanyol, al centre de l'actualitat política quan s'espera que tots dos presidents comencin les interlocucions. Sobre aquesta qüestió, el republicà ha afirmat que la seva aposta segueix sent una llei d'amnistia, però no torpedinaran la iniciativa per part de l'Executiu estatal de tirar-los endavant: "Si a banda de la llei d'amnistia hi ha mesures que permeten alleugerir el dolor de la presó, no només no ens posarem en contra, sinó que ens semblarà bé. Hem demanat al Govern espanyol que prengui la decisió més justa el més aviat possible". Aragonès ha afirmat que aquest és un posicionament compartit pel Govern, però no ha volgut parlar pels presos: "Els ho hauran de preguntar a ells", ha dit responent a un periodista.